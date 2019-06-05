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台灣唯一獲WWDC 2019獎學金　交大黃浩然只花二週寫出得獎作品

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記者邱倢芯／美國舊金山報導

蘋果在美國時間3日至7日期間，於舊金山聖荷西舉辦開發者大會（WWDC），今年的活動在大中華地區有31位學生獲得WWDC獎學金與開發者大會的免費入場券。而在這31位學生當中有一位來自台灣，那就是現在就讀交通大學多媒體工程研究所的黃浩然；最有趣的是，黃浩然起初只花了二週的時間就寫出了得獎作品。

▼WWDC獎學金台灣唯一得獎學生黃浩然。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼WWDC獎學金得獎學生。（圖／記者邱倢芯攝）

黃浩然的蘋果程式語言之路開端源自於大二時曾到企業實習，當時就開始接觸蘋果App的開發，當時越寫越有興趣；而後大學的畢業專題也是以物聯網應用等App為主，也曾獲得聯發科物聯網競賽佳作的成績，後來還到了台灣微軟實習。

黃浩然現在前途光明的背後也曾有一段小故事，他曾有一段時間荒廢過學業，自己在剛上大學時變得相當愛玩，還曾被學校二一過；所幸到了大三時，受到同學的啟發與鼓勵，開始認真讀書、寫程式。

不過，黃浩然受到啟發的不僅是學業，今年會想投稿參加WWDC獎學金，也是曾在大二時，身邊有同學獲得了WWDC獎學金，不僅可來參加蘋果開發者夢寐以求的WWDC還可獲得免費食宿機票，讓他心裡暗想自己一定也要報名參加。不過後來黃浩然忙於唸書、考研究所，大學畢業後考上了交大多媒體工程研究所，而後在完成論文並在畢業前的一小段時間，他決定在結束學生身份前，一定要參加一次WWDC的獎學金競賽。

後來黃浩然僅花了二週的時間，就設計出這款具有教育性質的App；這款App當中使用了UIKit、CoreML、Create ML等工具，打造出一套AI模組，讓學齡兒童可手繪圖案，並讓AI來辨識出小朋友所畫的圖案為何，希望能藉此激發小朋友未來寫程式的興趣。

▼黃浩然所設計的得獎App作品當中使用了UIKit、CoreML、Create ML等工具。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼WWDC獎學金得獎學生。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，此次參賽的App目前僅能辨識出15種圖案，原因在於蘋果對於參賽作品有檔案大小的限制，再加上二週的開發時間相當緊迫，因此初期僅能完成15種圖案辨識；之後有機會也會繼續擴增此款App的辨識圖形數量，並上架到App Store上免費提供下載。

對於第一次參賽就獲得獎學金，讓黃浩然直呼自己超幸運；不過可惜的是，此次獲獎的台灣學生只有他一個人，其餘的三十個名額是被來自中國、香港兩地的學生獲得，黃浩然感慨，台灣過去的教育環境過於強調硬體教學，而忽略了軟體的重要性；希望往後台灣的教育能夠多增加一些軟體相關課程，並最好是在高中教育時就應該讓學生多接觸，而不是到了升大學選系時才思考自己要些什麼。

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關鍵字：WWDC 2019,獎學金,UIKit,CoreML,Create ML

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