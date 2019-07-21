快訊／蔡英文談「跟柯文哲綠白合作」：團結所有能團結的力量

▲台北市長柯文哲、總統蔡英文。（合成圖／記者林敬旻、陳家豪攝）

記者陶本和／美國丹佛報導

獨派團體「喜樂島聯盟」正式組黨，對於2020選戰大綠、小綠整合，以及與台北市長柯文哲「綠白合作」的可能性，總統蔡英文於美國當地時間20日在丹佛媒體茶敘時表示，不論台灣派、中華民國派，希望能團結所有能團結的力量。

▲蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）



民視前董事長郭倍宏號召成立的獨派團體「喜樂島聯盟」宣布組黨，部分不滿總統蔡英文的獨派人士，期待藉此集結深綠及獨派力量，爭取國會席次來制衡民進黨；同時，台北市長柯文哲近來動作頻頻，也多次砲打中央，在「綠白合作」上，也被畫上大問號。

▼喜樂島聯盟政黨成立大會，首任黨主席羅仁貴與副主席施正鋒。（圖／記者李毓康攝）



對於綠營內部的整合，以及「綠白合作」的可能上，蔡英文表示，喜樂島要組黨我們尊重，但希望可以團結所有能團結的力量，不論是台灣派、中華民國派，一切我們可以團結的力量，都要團結起來，「用最大力量保護中華民國，保護台灣，保護中華民國台灣」。

對於媒體追問「綠白合作」的可能，蔡英文重申，應該要團結最大的力量，不論台灣派跟中華民國派，甚至是價值相同的人，不論是愛台灣的人，守護台灣的人，都是大家要共同集結的力量。

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

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