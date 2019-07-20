府城鄉親力挺台南之友會成立　王金平：怎麼選？上天有安排！

▲台南市王金平之友會在台南善化正式成立，前立法院長王金平受到現場鄉親歡呼迎接，他透露怎麼選總統「上天有安排」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市王金平之友會7月20日在台南善化成立，王金平受到現場上千名鄉親歡呼迎接，總統府資政黃正雄、前教育部長吳清基、台灣首廟天壇董事長徐國潤等人到場力挺，王金平表示，外界很好奇他要怎麼選總統，他透露幾天前向菩薩求願，一定要替自己安排一條路，「需要我來救台灣，一定要安排一條路讓我走」。

台南市王金平之友會7月20日在台南善化正式成立，前立法院長王金平受到現場上千名鄉親歡呼迎接，王金平表示，外界很好奇他要怎麼選總統，他透露，幾天前向菩薩求願，一定要替自己安排一條路，「需要我來救台灣，一定要安排一條路讓我走」。

另外，前立委許舒博、方醫良、李和順，還有台南市議員李中岑、方一峰、李文俊等眾多人士都現身相挺。許舒博致詞時提到，台灣面臨藍綠及各年齡世代間的鬥爭，如果國內不團結，要怎麼向世界出發，如果沒有穩定的兩岸關係，就沒有台灣的未來，王院長最了解國家的需要，請台南鄉親一起支持王金平。

王金平說，要怎麼選總統他不知道，所以特別跟菩薩祈願：「一個禮拜左右前，我在一個寺廟裡面，全國佛教理事長、台灣宗教總會理事長、法師們為我成立金平之友會，替我助選，我只有跟菩薩說，祢如果需要我來選，需要我有機會來領導台灣，我說祢就要安排一條路來讓我走」。王金平強調，外界好奇他要怎麼選，他認為「自然上天有安排」。

此外，王金平也特別提到備受關注的托育政策，他指出0歲到6歲孩童的托育補助問題，在他的政策白皮書裡寫得很清楚，比郭台銘更詳細，要用政府的力量提出預算，補助0歲到6歲的孩童托育。

王金平解釋，國家的財政不是負擔不起，是國家的財政如何使用，應該適度用國家的力量計算財源，務必要想清楚調理好，才能妥善處理問題，他「最近在社會上走，傾聽各界的聲音，大家都很關注0歲出生到6歲政府要來補助、幫助，這一定要做的。」未來這些也都會寫在政策白皮書裡。

王金平最後提到，自己會繼續勤跑基層、傾聽民意，結合各方的力量、整合各方面資源，一起來幫助國民黨能夠達成2020年政權翻轉。

南部淹大水，王金平家鄉路竹也有災情，他表示這次雨下得太大，雨量超過能夠處理的標準，不過水很快就退了，表示高雄市長韓國瑜有相當掌握到狀況，而且做了即時的處理，所以應該不至於造成很大的傷害，王金平說：「我們對韓市長還是要給予他多加油，多繼續努力，未來下水道怎麼樣來做好一個清淤、疏導的一個工作，我想刻不容緩，那李副市長這方面也是相當的專家，所以治水的成效還是有相當的成效」。