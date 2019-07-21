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蔡英文繼柴契爾夫人後　第二位元首參訪美國國家大氣中心

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▲▼總統蔡英文參訪美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文參訪美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／美國丹佛報導

總統蔡英文「自由民主永續之旅」於當地時間20日上午參訪美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory），實地了解台美氣象合作。她更是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。

蔡英文在丹佛第二天的行程，在美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）及「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）的陪同下，前往「美國國家大氣中心」，並且在美國國家大氣中心主任約瑟（Everette Joseph）介紹參訪。

▲▼蔡英文參訪美國國家大氣科學研究中心。（圖／翻攝蔡英文臉書）

接著，蔡英文前往「地球觀測實驗室」參訪，在約瑟主任的引導下，首先參觀由Ｃ-130軍機改裝的氣象觀測飛機，接著步行至由G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚，並登機參訪。

▲▼蔡英文參訪美國國家大氣科學研究中心。（圖／翻攝蔡英文臉書）

由於美國國家國家大氣研究中心及所屬的地球觀測實驗室，與台灣氣象研究具密切合作關係。其中，好比福衛三號及最近成功發射的福衛七號，該衛星收集的大氣數據分析及預測扮演關鍵的角色。

正因為如此，台美雙方也合作進行許多氣象觀測實驗計畫，未來將可對全球的防災減災、氣候變遷、以及永續發展等議題能做出貢獻。據指出，總統特別關注在颱風期間，可以進行的氣象觀測技術。

►►ETtoday新聞雲隨行報導
蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

▼總統蔡英文參訪美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文參訪美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）。（圖／記者陶本和攝）

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