騎車搖晃被攔下　逃逸移工：終於不必再躲，可以回越南了！

▲越南丁姓移工逃逸3年終被警方逮捕。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍50歲丁姓男子18日因騎車搖晃、形跡可疑引起警方注意上前攔查，丁男見狀雖試圖騎車逃跑，但沒多久就被年輕力狀員警追上，警方查出丁男是逃逸3年的越籍移工，偵詢後將他解送至桃園市專勤隊收容遣返。

▲警方將丁姓移工解送至桃園市專勤隊收容遣返。（圖／大園警分局提供）

警方調查，丁男在2013年以工作簽證來台打工，但2016年簽證到期後，他不想支付額外的費用，決定冒著隨時被遣返的風險逃跑。3年來丁男四處打零工並借住朋友家中，直到最近才到桃園市觀音地區來找工作。

18日下午大園分局新坡派出所警員王儒瀚、姜彣勳，帶著實習生陳人瑋、鄭柏彥執行巡邏勤務時，在觀音區新華路與金華路口發現丁男騎車搖晃、形跡可疑，欲上前盤查時丁男卻加速逃逸，警方立即開車尾隨，丁男被追上後棄車往空地竄逃，但仍然跑不過年輕力壯的員警，不到幾分鐘就被逮到。

▲被逮丁姓移工反而釋懷，向員警表示終於可回去見家人。（圖／大園警分局提供）

丁男被查獲後似乎也鬆了一口氣，淡淡地表示自己已3年沒有回越南了，這次雖然被查獲要遣返回越南，但也終於能見到許久不見的家人，不必再過四處躲藏的日子。