持黑金剛手機行搶200餘元　10年後警方以指紋逮到搶嫌

▲桃園市劉姓男子10年前持黑金鋼手機行搶，但僅搶得200餘元，警方憑指紋抓到劉歸案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於2009年3月間因缺錢花用，在蘆竹區某社區地下停車場伺機尋找做案目標，1名李姓女子正好停車，劉以黑金鋼手機抵住李女頭部並綑綁雙手行搶，逼迫李女提領郵局戶頭現金，但因戶頭沒錢，只好搶走車內200餘元零錢逃逸，因當年現場證據不足，僅採集到一枚指紋，事隔10年，警方以指紋比對查出劉涉案，桃檢28日偵結，依強盜罪嫌將劉提起公訴。

檢警調查，30歲劉姓男子於2009年3月31日凌晨2時許，潛入當時的蘆竹鄉某處社區地下停車場，隨機尋找目標，恰好李女正打開車門要離開，劉拿出黑金剛手機抵住李女後腦，佯裝是手槍命令她不准動，捆綁雙手後逼迫交出郵局提款卡與密碼。

劉開車載李女到附近ATM領錢，未料李女戶頭沒錢無法領錢，只好搶走她車上僅剩下的200多元零錢後逃逸，警方據報在李女車內採集到劉男指紋，但因當年指紋檔案建置不完善沒追查到人。

事隔10年，警方從指紋檔案中成功比對出劉涉案，確認劉就是當年強盜李女的搶匪，依強盜罪嫌移送桃檢偵辦。桃檢偵訊時，劉坦承有拿黑金剛手機佯稱是手槍抵住李女頭部，並以塑膠繩綁住雙手；李女也指證，因戶頭沒錢，劉就搶走車上200餘元後零錢逃逸。

桃檢認為，劉否認有攜帶槍枝等凶器，辯稱以黑金剛手機偽裝成手槍，當時未查扣相關證物，監視器畫面也未拍到，難認有攜帶凶器加重強盜罪嫌，偵結依強盜罪嫌提起公訴。

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