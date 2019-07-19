4大招打造智慧城市　商辦樓宇走向智慧創新2.0

▲亞太智慧樓宇發展協會成立大會，從右依序為台北市議員林瑞圖、分眾傳媒董事長林昱、東吳大學法律系專任副教授余啟民、家幸福整合服務董事長。（圖／分眾傳媒提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「智慧城市」是近年全球探討最火紅的議題，透過最新資訊科技的運用，提高都市生活品質。因應世界發展趨勢，亞太智慧樓宇發展協會以智慧創新服務為核心定位，提升商辦大樓的現代化競爭力，除了未來在新建案中置入智慧建築概念，另一方面也要輔導現有大樓智慧化、科技化及互聯網化，並將其視為當下最重要的階段型任務，朝向達成4大重點目標邁進。

亞太智慧樓宇發展協會提出的4大重點任務，包括積極參與產業政策的擬訂，並促進智慧資訊產業環境的形成；結合產、官、學、研，有效推動智慧樓宇資訊服務的應用、技術及推廣；落實政府發展城市綠能、智慧、共享推動；拓展國內外智慧樓宇的資訊服務與產品的市場商機。

亞太智慧樓宇發展協會表示，智慧樓宇發展需要龐大的基礎建設更新，因此需藉由政府帶領，結合民間企業，階段性的完成樓宇智慧化。協會促進相關經濟政策及法令協助推行，引導政府出資監督，媒合企業提供高密度科技技術，達成緊密的合作關係。

為有效推動，亞太智慧樓宇發展協會集結各界菁英，整合產業界的領頭者、支持推動智慧化的市民代表、學界相關智慧科技法律教授、高科技智慧化研究機構代表，積極落實智慧樓宇發展工作，藉由智慧服務有效緩解大城市病。

此外，為達成智慧樓宇創新2.0服務，未來也將透過5G科技應用，全力結合軟硬體升級，搭配資訊共享策略，推動樓宇智慧化、綠能無紙化、資源共享化等高科技。同時與國際接軌，發展城市互動，以結合產官學研的考察團，建立智慧服務的國際化及形象，有效促進產業資訊國際化，加速經濟轉型，擴大智慧樓宇軟硬體等相關資訊服務市場。