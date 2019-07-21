兩岸小天使共遊「誠毅科學探索中心」體驗發射火箭、3D軌道車

▲兩岸小天使前往「廈門誠毅科學探索中心」參訪，一起接觸科學結合知識的趣味活動。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者徐恩樂／福建報導

「陽光海峽兩岸快樂小天使」交流活動進入第三天，為了拉近小朋友之間的距離，特別安排他們入住福州家庭一晚，體驗不同生活模式的樂趣！起初小朋友們很害羞，但隨著相處時間長了，彼此越來越熟悉暸解，慢慢打成一片。下午移動腳步前往「廈門誠毅科學探索中心」參訪，搭乘軌道車體驗外太空的3D劇場、挑戰4層樓高的溜滑梯等，一起接觸科學結合知識的趣味活動，甚至有小朋友流連忘返，直呼：「太好玩！」笑說願意在館內待一個禮拜。



這次所安排寄宿的台灣小天使來自台北萬大、花蓮古風與卓溪國小，早上八點，三組接待家庭的爸爸媽媽就把孩子送達飯店，一路笑臉盈盈提著伴手禮物。「早餐蠻豐富，有鼎邊糊、油條和油餅。」萬大國小劉廷睿說，Home爸、Home媽招待熱情，家裡也有個弟弟作伙玩遊戲、同房睡上下舖，第一次的寄宿經驗讓人印象深刻。古風國小林聖萱表示，回到家稍微休息之後開始做冰淇淋豆腐，還到三坊七巷逛街、吃點心，由於是第一次到陌生人家中進行交流，自己也準備了代表原住民特色的手鍊當作禮物。

▲萬大國小劉廷睿說，Home爸、Home媽招待熱情，家裡也有個弟弟作伙玩遊戲、同房睡上下舖，第一次的寄宿經驗讓人印象深刻。

▲卓溪國小主任曾健義與小天使們合影。

台灣的小天使們多數是第一次出國，福州是他們的第一站也是首次入住陌生人的家庭，默默陪伴在旁的老師不見了，原本熟悉的臉孔變成HOME爸、HOME媽，嚴格來說是場未知的冒險，自己得學習去適應不同的環境。卓溪國小主任曾健義說，難得有機會能夠出來增廣見聞，不如放手讓小朋友自主獨立，行前不忘提醒他們注意禮貌，放正心態來融入新環境，大家彼此互助、互敬，多多認識不同的文化，其實是非常有意義的一趟旅程。

▲小朋友戴上3D眼鏡，乘坐軌道車出發，外太空的冒險歷程就此展開，四周的環境變得栩栩如生。

小天使們與接待家庭的爸媽依依不捨，彼此擁抱道別之後，搭車前往「廈門誠毅科學探索中心」，由導覽員帶領分成兩隊人馬，感受全新的視聽覺體驗。豐富內容包括「航空軌道車」的震撼聲光3D秀、自製火箭與高達4層樓的旋轉溜滑梯體驗，各式設施刺激有趣的設施讓小朋友們玩得不亦樂乎，直呼好好玩！



其中一站，小朋友戴上3D眼鏡，乘坐軌道車出發，外太空的冒險歷程就此展開，軌道繞著四周螢幕旋轉，畫面突然極速降落轉彎、下一秒又被恐龍追逐，一幕幕場景相當逼真，讓福建小天使們瘋狂尖叫：「暴龍突然過來張大嘴巴，我有被嚇到！」、「動畫蠻搞笑，恐龍嘴巴好臭啊！」同時認識火箭發展的歷史，對於小朋友來說，接觸新奇的世界與科學知識非常有收穫。

▲卓溪國小的邱雨儂在火箭上描畫原住民圖騰。

▲小天使們校準角度準備發射火箭。

此外，小天使們更嘗試手作氣火箭，利用塑膠管、雙面膠、保特瓶與泡綿桶，DIY自己動手組裝，雖然製作時間稍微繁雜，仍拿起彩色筆發揮藝術天份，彼此交流邊玩邊學習，卓溪國小的邱雨儂短短幾分鐘就畫出布農族的特殊圖紋，讓原本白色的火箭筒立刻生動起來！最後小天使們帶著「火箭」到戶外發射升空，用遊戲競賽為今天畫下完美句點。



此次兩岸小天使交流活動共計八天七夜，結束第三天學習與體驗活動，明（7／22）兩岸小天使將一同前往廈門大學及鼓浪嶼，吹著迎面而來的海風，認識這座海景與建築豐富的城市。

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