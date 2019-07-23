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走讀廈門鼓浪嶼！珍藏館40多架「百年鋼琴」兩岸小天使忍不住驚呼：手癢想彈奏

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▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019年兩岸小天使交流活動進入第四天，前往有海上後花園之稱的廈門鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐恩樂／福建報導

2019年兩岸小天使交流活動進入第四天，雖然清早天空下起滂沱大雨，但仍澆不熄小朋友滿滿的活力，他們一個個帶著愉快心情乘坐渡輪，前往廈門鼓浪嶼。這座島嶼匯聚歐洲、東南亞及中式風格建築，宛如萬國建築博覽會！此外，島上鋼琴密集度之高，藝文氣息濃厚並豎立鄭成功雕像，歷史彷彿從課本裏一頁頁鮮明起來，花蓮古風國小校長呂國良幽默表示，原住民小孩第一次坐船很害怕，最後「興奮感」早已超越暈船程度，認為小朋友實際走一趟、邊逛邊玩，是印證教材課程最有收穫的體驗。

▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼儘管吹著海風、渡輪有些搖晃，依舊難掩大人與小朋友興奮的神態。

▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

踏上面積1.9平方公尺的鼓浪嶼，必須乘坐渡輪過海，才能登上這座海上後花園，島嶼充滿中外風格各異的建築物與房舍，在巷弄間錯落有置，豐富地貌非常有異國感，儘管吹著海風、渡輪有些搖晃，依舊難掩大人與小孩興奮的神態，「到了，要下去了啦！」靠岸後沿著路標，像是必去的日光岩、菽莊花園等，兩岸小天使們緊跟領隊老師一路有說有笑、慢慢走景點。

▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼兩岸小天使們開啟走讀歷史文化的旅程，看到多架百年鋼琴，忍著澎湃情緒以免「技癢」想彈琴。

▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

由於島嶼的鋼琴收藏密集度高，因此又有「鋼琴之島」美稱，兩岸小天使們進入鋼琴博物館，欣賞珍貴音樂藏品，萬大國小的小天使說，館內有一架迷你鋼琴非常引人注目，身旁的隊友全部「手很癢」心裏躍躍欲試想彈奏，但這些樂器被列為珍藏文物，老師交代只能用眼睛看不能觸摸，因此忍住心中渴望，靜靜在一旁觀賞，「那麼小能彈嗎？好想碰碰看。」、「好多台唷！」第一次近距離看到百年的古典鋼琴與風琴，外觀及規格設計多采多姿，讓營隊中不少學習音樂的小朋友大開眼界。

廈門天氣炎熱，海風交錯著黏膩暑氣讓人瘋狂流汗，但小天使們仍堅持到底，邊逛邊玩把鼓浪嶼逛玩一趟！卓溪國小主任林正明表示，卓溪是花蓮偏鄉小學，對於小小年紀的他們來說，第一次出國增廣見聞，透過豐富行程與景點，從中幫助小朋友認識不同的文化，跳脫課本知識來體驗學習，對他們日後發展能夠帶來深刻啟發。

▲▼0721 海峽兩岸小天使-鼓浪嶼。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0722 海峽兩岸小天使-閩南文化秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼小天使們觀賞《閩南傳奇》演藝秀，場內座位採360度迴旋設計，內容穿插真人跳水、打鬥、民宿舞蹈、騎馬等橋段，劇場用娛樂聲光效果吸引小天使們全神貫注。

▲▼0722 海峽兩岸小天使-閩南文化秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0722 海峽兩岸小天使-閩南文化秀。（圖／記者黃克翔攝）

晚間小天使們則到老院子景區，觀賞《閩南傳奇》演藝秀，場內座位採360度迴旋設計，內容穿插真人跳水、打鬥、民宿舞蹈、騎馬等橋段，劇場用娛樂聲光效果吸引小天使們全神貫注，表演過程不忘發出驚嘆。開場由真人扮演的恐龍，不斷在舞台跳躍與嘶吼，把許多來自花蓮的原住民小朋友笑得合不攏嘴，覺得非常新奇，也有人認為大龍浮出水面又噴水的動態感非常真實。

被問到劇場故事與台灣傳統文化的關聯性？萬大國小的張凱傑表示，「媽組、財神爺，還有傳統迎親嫁娶的儀式。」當中挖掘出許多閩、台兩地神祇信仰的相似性。對此，卓溪國小主任林正明表示，部落多數是布農族家庭，閩南文化對原住民小朋友來說，比較像是「最熟悉的陌生人」透過《閩南傳奇》演藝秀，可讓孩子更深入暸解閩南文化演進的過程。

►►►兩岸小天使交流專題報導

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