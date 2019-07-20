兩岸小天使科技交流！體驗「防火、踢球機器車」雙方互讚：真的好厲害

▲第七屆兩岸快樂小天使開營 孩子們親筆描繪夢想盼：交更多朋友。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲兩岸小天使於活動第2天進行「兩岸機器人校際互動」雙方展現英雄惜英雄的態度，頻頻主動給予肯定。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者徐恩樂 / 福建報導

「陽光海峽兩岸快樂小天使」活動進入第二天，上午完成開營儀式之後，馬不停蹄的豐富行程來到閩侯縣博物館參觀，除了飽覽福建歷史與好山好水的生態地貌，為促進兩岸科技學術分享，特別邀請台北萬大、花蓮古風、卓溪國小的小天使前往台江第三中心小學進行「兩岸機器人校際互動」抵達學校，配戴紅色小領巾的福建小天使已在門口迎接新朋友們，雙方透過紅外線遙控車、感測舉重車等成果展演，締造不少交流火花！

台北萬大國小六年級的張凱傑與陳韋彤，率先上台介紹快速機器車，前後改版三次，為了輔助車體快速前進並結合舉重功能，更換輪胎、主機版，前前後後大改版三次，過程充滿實驗家精神。 對於台江第三中心小學的小天使們帶來的機器車設計，台北萬大國小的劉廷睿說：「他們的機器人具備智能科技，我們只有特定時間能啟動，真的好厲害。」雙方展現英雄惜英雄的態度，頻頻主動給予正面肯定，擦撞出滿滿收穫的學習過程。

▲台北萬大國小的小天使們帶來「快速機器車」展演。

▲台江第三中心小學的林宇軒示範機器怪手車操作。





兩岸機器人校際互動行程結束，小天使們移動腳步，下午繼續體驗福州「紮染工藝DIY」一條條白色織布分打結用繩子綁起來，小朋友發揮天馬行空的藝術創作力，聽著解說員介紹的觸電紮法、條文紮法、螺旋法等方式，依照個人特色設計屬於自己風格的藍色織布。

▲兩岸小天使體驗福州「紮染工藝DIY」大方秀出完成品。

雖然製作過程花費1個多小時，但浸泡過藍色染料的白色織布，10分鐘後變成色調、圖紋不同的漂亮染布，對於他們來說相當新奇有趣，福建小天使黃勝博就拿著完成的實品直呼好好玩，「不難啊！繩子綁的漸層痕跡很漂亮。」



同時，兩岸小天使們晚間將入住接待家庭，主辦單位也安排閩、台學生配對住宿體驗，以「到朋友家住一晚」的概念，創造機會增廣見聞，接待家庭的爸爸媽媽也會招待享用家庭式晚餐，品嘗特色點心、玩遊戲等活動，維繫閩、台兩地小朋友的情感，明（21）日將前往廈門參訪誠毅科學探索中心，讓孩子們在暑假對互聯網生活圈科技有進一步的認識。

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