兩岸小天使開營儀式！小朋友勇敢紀錄未來夢想：長大想當科學家、藝術家

▲第七屆「陽光海峽兩岸快樂小天使」開營儀式啟程，活動以「同尋一個夢」為主題，展開為期八天七夜的旅程。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐恩樂／福建報導

「我希望成為一名全方位的藝術家、音樂家，鍵琴的音符像有生命力，彈奏起來非常有成就感。」就讀萬大國小六年級的陳韋彤熱愛音樂與科學，眼神閃亮道出對未來的憧憬，第七屆「陽光海峽兩岸快樂小天使」開營儀式啟程，活動以「同尋一個夢」為主題，營隊中的小朋友們一筆一畫在卡片描繪夢想，讓一顆顆紅色氣球滿載這群莘莘學子對未來美好的追求，慢慢升空、升高，展開豐富多元的文化交流之旅。

▲「陽光海峽兩岸快樂小天使」活動進行到第二天，小朋友們各自準備精彩的歌舞節目，帶動開營儀式的歡樂氣氛。

「陽光海峽兩岸快樂小天使」自2007年開始以來，成功舉辦六次互訪聯誼活動，今年由62位台北萬大、花蓮卓溪與古風國小的師生組隊來福建參與，小朋友大方熱情的彼此交流，慢慢結下深厚的友誼，活動進行到第二天，來自福建的17位小天使們，各自準備了精彩的歌唱跳舞節目，歡樂帶動開營儀式的氣氛，今天行程將走訪閩都博物館、兩岸機器人校際交流參訪，傍晚更移動腳步前往當地接待家庭，彼此交換禮物、同桌用餐，感受閩、台文化一脈相承的樸實生活。

▲東森新媒體副董事長馬詠睿（右）與福建省廣播影視集團副董事長劉宜民（左）上台致詞，雙方互贈禮物表心意。

兩岸小天使熱烈鼓掌傳唱「陽光海峽，心手相連！」歌詞象徵友誼橋樑共建的開端，東森新媒體副董事長馬詠睿表示，這次帶隊來自台北、花蓮與福建的小朋友相見歡，如同營會主軸呼應兩岸一家親的情誼，希望遠道而來的小天使們能夠打成一片，「參訪網龍網絡公司，發現200多位員工當中，許多來自台灣的青年朋友越洋打拼，奉獻心力與智慧。」鼓勵小朋友們把握學習的機會，完成學生的責任，替自己的未來盡最大的心力，揮發最有影響力的價值。

福建省廣播影視集團副董事長劉宜民表示，對於增進兩岸友誼、相互暸解，透過少兒頻道與東森慈善基金會聯手打造的青少年、兒童交流的平台，小天使活動舉辦多年，今年連結創新科技與機器人實作，希望提升孩童AI、大數據科技城市的知識。

▲台灣小天使們拿起紙筆記錄自己的夢想心願。

「我想要當警察」、「我要當的畫家」、「我希望成為歌手」、「當個知名YOUTUBER吧！」小朋友們此起彼落向師長們訴說自己的心願，每張愛心小卡片上，一筆一畫紀錄夢想實踐的前奏曲。對科學有高度興趣的楊子默說，「小時候常常幻想自己是孫悟空擁有72變的超能力，長出一雙翅膀，飛上天觸摸太陽！」愛迪生的因子啟動他天馬行空的創造力，現在已經善用松枝做琥珀，常常引來同學崇拜的眼光，平常也喜歡種植豆芽菜、養雞，觀察動植物的生長狀況，期許未來能夠成為科學家，發明對世界有益處的新科技。

▲李昕璐是「兩岸快樂小天使」活動第三、四屆的隊員，如今已經是位亭亭玉立的大學生，她鼓勵學弟學妹打開心胸、勇敢去交朋友。

現年19歲的李昕璐是「陽光海峽兩岸快樂小天使」第三、四屆的隊員，回憶起兩次參加的經驗，她認為營隊讓她變得更有自信、勇敢嘗試表達，至今特別懷念台北士林夜市小吃，好逛又好玩；同時，她以學姊身份建議學弟、學妹們打開心胸交朋友，把握千載難逢的機會，別留下遺憾。



營隊開營儀式結束後，兩岸小天使們搭車前往閩侯縣博物館參觀，抵達現場先透過破冰團康遊戲，猜拳、擁抱和新朋友互動，接著由解說員帶隊通過12面浮雕中的重要史跡，認識當地珍貴的歷史文物與名人典故，暸解閩、台兩地相似的地方，下午小天使們將前往台江第三中心小學進行機器人校際交流活動。

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