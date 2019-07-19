台南市本土登革熱11例　隱性孳生源要小心

▲壓帆布的棧板凹洞，也會積水變成孒孓溫床。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲壓帆布的棧板凹洞，也會積水變成孒孓溫床。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市目前本土登革熱病例有11例，境外移入登革熱病例有23例，防治登革熱其實不難，只要清除可能孳生源，將積水容器清掉，不要有積水容器，就不會讓蟲卵有孵化成孑子的環境。

衛生局指出，第5號颱風雖已遠離但氣候炎熱且夾帶間歇豪雨，民眾請注意登革熱防治重點就是清除孳生源，一定要在大雨後，巡檢自己家園周邊環境，全民防疫總動員的尋找積水容器（處），加以改善或排除，市民朋友應每週檢查社區或居家附近空屋、空地，立即「腳到、眼到、手到」敏感觀察，若發現有大範圍的空地因大雨造成積水，產生隱性孳生源，可報防治中心，為保障家人及社區健康，清理家園，全民動起來，一起防治登革熱。

另關於17日第11例本土病例進行二採確認登革熱一事，民眾多有疑慮，懷疑是不是新的案例。其實第一次採血時，驗出Ig（免疫球蛋白G）陽性，NS1及PCR皆陰性，表示此時個案曾經感染登革熱，此次體內有免疫反應，但沒有登革熱病毒。個案在第二次感染後體內生產免疫球蛋白IgG的細胞，再次受到刺激，血中IgG會持續上升，所以為進一步確認個案感染登革熱，則需藉由第二次採血，檢測體內IgM抗原、IgG抗體量是否有大量上升（達上升4倍以上），作為判定感染的依據。