傳愛！　李前總統民間好友賴國章伉儷捐贈醫療巡迴車

▲馬偕醫院副院長洪大川醫師（右）致贈「榮神益人」感謝紀念匾給賴國章伉儷。（圖／賴啟光提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大園基督教長老教會11日上午、舉行一場溫馨的「感恩禮拜暨剪綵」活動，教會榮譽長老賴國章偕同妻子賴楊碧梅，以其父母「賴炳和賴趙女」之名，捐贈一輛醫療巡迴車給台北馬偕醫院，由該院副院長洪大川等人受贈。賴楊碧梅說，捐贈醫療巡迴車，希望藉由醫療服務，讓更多民眾認識福音，大家在感恩中傳愛。

▲賴啟光（後排左二）表示，這一輩子最大的福報是父母給的愛與智慧。（圖／擷取自賴啟光臉書）



賴國章的長子賴啟光是大園執業牙科，他說，這一輩子最大的福報是父母給的愛與智慧。對於年過九旬的父母，身體皆硬朗，認為是子女最大的受惠。賴啟光說，父親長年熱心地方公益、關懷鄉土，尤其是對台灣本土文化的推動，和前總統李登輝年紀相仿的賴父，因共同信仰和理念，是李前總統的民間好友之一。

賴啟光憶起，有一年，李前總統還曾專程來到大園造訪父親，讓父親相當引以為榮！賴啟光有5個姐弟妹，弟弟重光於台中執業婦產科、妹妹瑪玲是家醫科醫師，早年大園小村，大家提起賴家子女，莫不「豎大姆指稱讚」，除了個個待人有禮，學校課業皆表現傑出。

▲李前總統民間好友賴國章伉儷，捐贈醫療巡迴車。▼台北馬偕醫院行政副院長劉明義醫師。（圖／賴啟光提供）

賴啟光說，他的父母重視孩子教育，母親從不打罵小孩，以讚美和鼓勵教養兒女，最難能可貴的是，父母在他們就讀小學時，長年用心和耐心伴讀，這是現代多數父母很難做到的。

▲大園基督教長老教會榮譽長老賴國章（左），捐贈醫療巡迴車給台北馬偕醫院。（圖／賴啟光提供）

因為，父母重視孩子的教育，20多年前以阿公和阿嬤「賴炳和賴趙女」為名，成立文化基金，設置獎學金鼓勵孩子認真向學，而今年則獲家人全力支持，捐贈一輛醫療巡迴車給台北馬偕醫院，期藉由便捷的醫療巡迴車，守護偏鄉民眾健康，傳播福音。