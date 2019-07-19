20遺體擠「頂樓門前」！京都動畫縱火奪33命　「汽油爆燃」絕望無處逃

記者王致凱／綜合報導

日本知名動畫公司「京都動畫」18日上午遭人惡意縱火，截至晚間已知有33人喪生、35人輕重傷，其中多數死者都在建築物3樓通往屋頂的樓梯間被發現。有專家推測，可能是火場發生「爆燃現象」，導致火勢瞬間擴散至整棟建築，因此上層樓層的人員幾乎沒有時間逃生。

▲京都動畫工作室遭人縱火，造成至少33人喪命。（圖／達志影像／美聯社）



綜合日媒報導，當地時間18日上午10時30分（台灣時間9時30分）左右，「京都動畫」公司位於京都市伏見區的一處工作室遭人潑灑疑似汽油的易燃液體縱火，現場瞬間燃起熊熊火舌，使這棟3層樓高的建築物幾乎焚毀。

目擊者說，在遠處就聽見2至3次類似爆炸的聲音，還能看見黑煙不斷從建築物窗戶竄出。另有人目擊，工作室倉皇奪門而出，許多人癱軟在路邊等待救援；還有一名身上帶有燒燙傷痕跡的20多歲年輕女性赤腳逃出工作室，雙腿鮮血直流，在現場向旁人求救稱，「有陌生人潑灑像是汽油的液體，拜託救救我。」

▼現場火勢一度猛烈，工作室3層樓建築幾乎完全被焚毀。（圖／路透）



當局派出30輛消防車前往灌救，火勢延燒至下午3時左右才被撲滅，持續將近5個小時。起火當下建築物內約有70名人員，其中33人確認死亡，分別為12名男性、20名女性，另有1具遺體性別無法辨認。此外，共有35名傷者被送往醫院治療，其中17人為重傷。

日本警察廳稍早前已經確認，這起事件是平成時代（1989年）以來，死傷人數最多的一次縱火案件。

京都消防局晚間說明，在33名罹難者中，有2人在1樓辦公室被發現、11人在2樓工作室被發現，其餘20具遺體都是在3樓樓梯間通道、通往屋頂的門前被尋獲。消防人員上到屋頂時，屋頂門為關閉狀態，但並未上鎖，仍可從外面開啟。

遭縱火的工作室建築面積約700平方公尺，大部分燒毀。警方事後在距離火場約100公尺外的一處場所拘留一名41歲男子，涉嫌在建築1樓入口處潑灑易燃液體並點火，釀成整起悲劇。

▼從空拍畫面可見，建築物其中一面幾乎每扇窗口都有燃燒痕跡，而屋頂通道門呈現關閉狀態。（圖／路透）



警方初步調查，男子疑似在工作室一樓入口處潑灑汽油類液體，同時口中念念有詞「去死」之類字眼。警方說，嫌犯自身腿部、胸部和臉部也有嚴重燒燙傷，目前仍在醫院接受治療中，暫時無法接受偵訊，但他落網時曾向警員坦承縱火行兇。警方表示，在火場找到超過1把刀械掉落，但暫時無法確定是否為該男子所持有，另外有關他的詳細背景和犯案動機，目前也還有待深入調查。

《朝日新聞》報導，日本火災學會名譽會員、東京理科大學大學院名譽教授菅原進一推測，現場可能發生「爆燃現象」，導致火舌與濃煙快速擴散到整棟建築；菅原進一解釋，汽油揮發性較高，如果潑灑汽油，室內會立刻充滿揮發氣體，一點火，火焰將迅速擴散到樓梯間等空間，也可能衝破玻璃窗，此時空氣大量進入室內，將更加劇燃燒。

菅原進一補充說，如果京都動畫工作室1樓真的發生「爆燃現象」，那麼在2、3樓的人員幾乎沒有逃生時間。

▼ 消防人員從室外架梯子進行搜救。（圖／達志影像／美聯社）



「京都動畫」（京都アニメーション）公司成立於1985年，又被暱稱為「京阿尼（京アニ）」，是日本著名動畫製作公司，製作過《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《冰菓》、《紫羅蘭永恆花園》等多部膾炙人口作品。京都動畫總部設立在京都府宇治市，旗下有3處動畫工作室，此次遭縱火的為京都府京都市伏見區桃山町的第一工作室。

火災發生後，動畫迷與業界人士紛紛在網路上表達關心之意，網友紛紛在推特發起「為京阿尼祈福」，粉絲更將此形容為「動漫國殤日」。美國動畫發行公司Sentai Filmworks也為此發起「Help KyoAni Heal」籌資活動，希望能幫助京都動畫度過難關，不到一天時間就已募得超過75萬美元（約新台幣2300萬元）善款。

▼火災發生後，粉絲紛紛到場獻花致哀。（圖／路透）



京都動畫社長八田英明表示，起火的工作室是京都動畫的核心所在，在場工作人員都是日本動畫界的棟梁，「就算只有1人受傷甚至喪命，也是完全無法承受之事。」

八田英明向日本NHK表示，公司過去也曾收到過寄來的抗議信函，雖然不能說非常多，但這類信件的數量也不少，特別是曾經收到過死亡恐嚇信件。警方辦案人員稍早前透露，可疑的恐嚇郵件利用特殊方式寄送，使寄件人的身份難以辨別，警方將對此繼續深入調查。

▼動漫迷紛紛將此日稱為「動漫國殤日」。（圖／達志影像／美聯社）

