台灣情報員身分曝光！木馬入侵政府電腦　偷走國安8大情治59萬人個資

圖、文／鏡週刊

銓敘部公務員個資外洩風暴愈滾愈大！由美英等國組成的情報交換網「5眼聯盟」日前輾轉通知台灣這起重大資安事件後，經行政院緊急調查，發現包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等8大情治系統個資全都流出。

▲經美英等國組成的情報交換網「5眼聯盟」日前輾轉通知，才發現我國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等8大情治系統人員個資全都流出。（圖／鏡週刊提供，下同）



令人驚訝的是，連統籌國內情報工作的龍頭國安局高官都不能倖免，且PO出我公務員個資的帳號已確認來自中國，顯示中國早在馬政府時代就已掌握該份機密檔案，行政院資通安全會報緊急危機處理，除鎖定銓敘部外洩的電腦主機，循線追查是否有內鬼或駭客入侵，還透過情報交換系統希望撤下刊登在美國的網頁內容。

6月22日，行政院高層收到由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國組成的五眼聯盟（Five Eyes）提供的情資，發現銓敘部高達59萬筆公務員個資遭外洩，事件震動府院高層。

銓敘部在事件發生4天後主動對外揭露此事，表明洩漏的是一般文官資料，對國家安全層面影響有限，企圖大事化小。但本刊調查，遭洩露的個資包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察系統、海巡、政風及憲兵等八大情治系統人員，舉凡身分證字號、本名、行動電話及服務單位全都流出，扣除重複洩露，仍有高達24萬筆，其中有28,000名官員仍在原單位任職，影響層面不容小覷，國安局已透過美方情報系統緊急要求業者下架。



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