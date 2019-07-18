一位難求！南港車站旁機車位滿爆　警指引：不遠處有1000格可停

▲改善前的南港路1段、興中路人行道。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港車站三鐵共構，加上有轉運站和百貨公司，假日人潮洶湧，南港里長李志錦表示，因周邊機車位不足，導致機車違停情況嚴重，盼市府增設車位。對此，南港分局已加強警力執行違規停車取締，並指引民眾可停放南港車站停車場，勿違規停車，以確保居民出入權益及安全。

▲改善後的南港路1段、興中路人行道。（圖／記者孫于珊翻攝）

里長李志錦指出，南港車站周邊機車位供不應求，以致巷弄到處可見違停機車，嚴重影響居民出入，民眾苦不堪言，希望市府增設車位，做好導引指示，否則若只靠違停開單、拖吊，根本就治標不治本！

南港分局對此將配合台北市政府交通局於現地會勘，並針對里長反映的南港路1段與興中路口（西北角）人行道等7處機車易違停路段，張貼告示牌，宣導民眾勿違規停車。

▲改善前的南港路1段277巷口人行道。（圖／記者孫于珊翻攝）

同時也提醒民眾，由忠孝東路7段東往西方向，北轉忠孝東路7段265巷口右側即為南港車站停車場出入口，該停車場總汽車位1123格、總機車位1073格，汽機車進場未滿半小時免收費，可多加利用。

▲改善後的南港路1段277巷口人行道。（圖／記者孫于珊翻攝）

南港分局自今年（2019年）6月29日起迄今，已在該周邊告發取締121件違停，未來也將在人行道、騎樓、紅黃線及交岔路口等處加強取締。呼籲民眾切勿貪圖便利而違停，共同為臺北市道路交通環境盡份心力。

▲改善前的南港路1段277巷。（圖／記者孫于珊翻攝）

▼改善後的南港路1段277巷。（圖／記者孫于珊翻攝）

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