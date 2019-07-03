銓敘部有內鬼！59萬筆「八大情治個資」外洩　網路賤賣350元

圖、文／鏡週刊

銓敘部公務員個資外洩風暴愈滾愈大！由美英等國組成的情報交換網「5眼聯盟」日前輾轉通知台灣這起重大資安事件後，經行政院緊急調查，發現包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等8大情治系統個資全都流出。6月22日，行政院高層收到由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國組成的五眼聯盟（Five Eyes）提供的情資，發現銓敘部高達59萬筆公務員個資遭外洩，事件震動府院高層。

▲大量公務員個資遭外洩，行政院長蘇貞昌（左）已指示資安處全力協助銓敘部防堵資安漏洞。右為行政院副院長陳其邁。（圖／鏡週刊提供）

行政院國家資通安全會報立即開會因應，除了通報相關單位應變之外，也全面清查外洩管道及遭洩露的個資範圍。

根據資安官員清查結果，目前已鎖定外洩個資來自銓敘部的一部電腦主機，經資料比對，發現2004年即被植入木馬程式，目前遭洩露的個資經查是2012年6月初流出，由於該系統在2015年3月就已下線更新，卻還難以避免資料遭外洩，相關單位不排除是維修人員、內鬼或駭客所為，已啟動調查程序，防止事件擴大。

雖然4天後，銓敘部主動對外揭露此事，連國安局也表明洩漏的是一般文官資料，對國家安全層面影響有限，企圖大事化小。但本刊調查，遭洩個資包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察系統、海巡、政風及憲兵單位等八大情治系統，舉凡每個人的身分證字號、本名、行動電話及服務單位全都流出，扣除重複，仍有高達24萬筆個資流出，其中有28,000名文官仍在原單位任職，影響層面不容小覷。

本刊調查，PO出銓敘部個資的RAIDFORUMS網站架設在美國，是電腦駭客經常分享訊息的交流園地，還設有動漫區版、全球新聞版、八卦版及成人版，最瞎的是，被洩出的台灣公務員個資多達59萬筆，竟然只販售10歐元，折合約新台幣350元，不禁令人質疑散佈該個資的駭客用意為何。



更多鏡週刊報導

【情報員個資洩光光4】59萬筆個資只賣10歐元 在阿宅最愛網站任人下載

【情報員個資洩光光5】解放軍少將供在台北忠烈祠 全因總統3個字說溜嘴

【情報員個資洩光光6】24萬公務員通通有獎 個資外洩可向銓敘部求償2億