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銓敘部有內鬼！59萬筆「八大情治個資」外洩　網路賤賣350元

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圖、文／鏡週刊

銓敘部公務員個資外洩風暴愈滾愈大！由美英等國組成的情報交換網「5眼聯盟」日前輾轉通知台灣這起重大資安事件後，經行政院緊急調查，發現包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等8大情治系統個資全都流出。6月22日，行政院高層收到由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國組成的五眼聯盟（Five Eyes）提供的情資，發現銓敘部高達59萬筆公務員個資遭外洩，事件震動府院高層。

▲大量公務員個資遭外洩，行政院長蘇貞昌（左）已指示資安處全力協助銓敘部防堵資安漏洞。右為行政院副院長陳其邁。（圖／鏡週刊提供）

 

行政院國家資通安全會報立即開會因應，除了通報相關單位應變之外，也全面清查外洩管道及遭洩露的個資範圍。

台灣8大情治系統個資多達59萬筆外洩至美國網站，包含國安局王姓情報處長及謝姓人事處長（黃框處），成為國安隱憂。
行政院副院長陳其邁善後銓敘部個資外洩事件，他強調全力補起漏洞，並透過區域聯防來落實資安工作推動。

根據資安官員清查結果，目前已鎖定外洩個資來自銓敘部的一部電腦主機，經資料比對，發現2004年即被植入木馬程式，目前遭洩露的個資經查是2012年6月初流出，由於該系統在2015年3月就已下線更新，卻還難以避免資料遭外洩，相關單位不排除是維修人員、內鬼或駭客所為，已啟動調查程序，防止事件擴大。

美國RAIDFORUMS（突襲論壇）近日被網友上傳59萬筆台灣公務員個資，引爆資安及國安危機。（翻攝網路）
國安局透過管道追查，發現上傳銓敘部59萬筆公務員個資的Gmail信箱是從中國註冊申請。圖為中國北京天安門廣場。（東方IC）

雖然4天後，銓敘部主動對外揭露此事，連國安局也表明洩漏的是一般文官資料，對國家安全層面影響有限，企圖大事化小。但本刊調查，遭洩個資包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察系統、海巡、政風及憲兵單位等八大情治系統，舉凡每個人的身分證字號、本名、行動電話及服務單位全都流出，扣除重複，仍有高達24萬筆個資流出，其中有28,000名文官仍在原單位任職，影響層面不容小覷。

本刊調查，PO出銓敘部個資的RAIDFORUMS網站架設在美國，是電腦駭客經常分享訊息的交流園地，還設有動漫區版、全球新聞版、八卦版及成人版，最瞎的是，被洩出的台灣公務員個資多達59萬筆，竟然只販售10歐元，折合約新台幣350元，不禁令人質疑散佈該個資的駭客用意為何。


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關鍵字：鏡週刊,情報員個資洩光光

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