全國各地檢署調陞主任檢察官人選　入圍的有……這33位

▲民選檢審委員18日表決出33位推薦調陞主任檢察官名單，將由正式會議決定後報部。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

法務部檢察官人事審議委員會將在19日，決定推薦調陞一審主任的檢察官名單，民選檢審委員在18日先召開會前會，從各地檢署票選結果，討論出33名入圍者，等正式會議討論確定後，送交部長蔡清祥圈選調陞的22人；民選檢審委員也將同時提案修訂相關遴選要點，為調任其他機關辦事的檢察官，另設公平、公正、公開的調陞管道。

民選委員是根據各地檢先前票選的推薦名單順序，討論表決後，決定出15個地檢共33名最後入圍檢察官，其中台北地檢署5人入圍最多，新北、台中、高雄也各有4人入圍。

另針對近年來，法務部諸多修法須面對立法院及司法院之攻防，以及廉政署、司法官學院等專業需求，有調檢察官辦事之必要，民選檢審委員認為，若法務部為徵調專業之人才，宜於一審主任人選區域名額以外另行研議職缺或途徑，避免排擠區域名額，民選委員也將在正式會議中提案，於本屆檢審委員任期屆滿前，研議完成修訂《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》相關規定。

民選檢審委員討論推薦調陞一審主任檢察官名單如下：

台北：曾揚嶺、周芳怡、郭進昌、黃育仁、李彥霖

士林：王碩志、周芝君

新北：鄭淑壬、陳建良、楊景舜、曾開源

桃園：吳靜怡、李家豪、黃瑞盛

苗栗：劉偉誠

台中：林芬芳、李俊毅、黃嘉生、林依成

彰化：莊佳瑋、高如應

雲林：吳文城

嘉義：江金星

台南：陳竹君、黃銘瑩

高雄：陳彥竹、董秀菁、陳建州、魏豪勇

橋頭：李奇哲

屏東：陳妍萩

宜蘭：陳怡龍

基隆：張志明

(附註：高雄地檢署有1名主任檢察官將離職，若確認納入本屆主任職圈，再推薦下述兩位：桃園吳宗憲、台南黃信勇。)

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