轉貼挺同餐廳遭「唱聖歌5分鐘抵制」文章　綠黨已盡查證免道歉

▲ 花蓮挺同餐廳傳出遭抵制，引起網友聲援，被指抵制挺同的揚帆協會認名譽受損而提告。（圖為資料照與本案無關／記者周書羽攝）

記者劉昌松／台北報導

綠黨臉書粉絲頁在2018年婚姻平權公投前，陸續轉貼3則網友貼文，內容都是花蓮1間挺同餐廳，被教會團體以在門口唱聖歌等方式，害餐廳沒辦法生意，被指為抵制挺同餐廳的揚帆協會認為名譽受損提告，要求綠黨徹撤文、道歉，但台北地院認為，綠黨相信網友貼文並非毫無根據而轉載，已盡「合理查證義務」等理由，判揚帆敗訴。

提告的揚帆協會位於花蓮東華大學旁，是關懷弱勢孩童、提供課輔等服務的非營利團體，在協會附近，則有一位60幾歲的葉姓婦人開設的葉子廚房，是挺同的性別友善餐廳，葉婦還常常在花東舉辦彩虹嘉年華遊行時，去幫忙開前導車。

▲綠黨粉專轉貼的網友文章 。（圖／翻攝臉書）

2018年10月2日，蔡姓網友在臉書發文，指葉子廚房因為挺同，「協會帶人堵在店門口唸聖經唱聖歌，輪流找人騷擾阿姨」，文章內同時TAG了葉子廚房，陸續引來其他多名網友跟進聲援葉婦。綠黨陸續將這篇、以及蘇姓、黃姓網友的文章，轉貼到臉書粉專，綠黨並加註「打著基督之名，行歧視壓迫之實」，「社會有太多假以神之名的人，你們的義行，讓更多人看見什麼叫邪惡」。

揚帆協會認為綠黨的轉po引來更多網友負面言論，甚至影響到協會經營的「愛風餐廳」遭花蓮當地居民抵制，但實際上他們只是2017年聖誕前去報佳音，在每戶門前都停留5分鐘，葉婦當時沒有表示任何不歡迎，其他客人也微笑表示歡迎，因此提告希望綠黨移除轉載，同時在粉專以及報紙上道歉。

▲抵制事件發生後，不少網友到臉書上聲援葉子廚房。（圖／翻攝臉書）

但北院合議庭認為，基於現代社會資訊變動、言論市場、公眾輿論形成的多重特性，引述、轉載者的「合理查證義務」，要比言論發表著的義務更減輕，才能避免箝制資訊流通，限縮言論自由空間。也就是說，除非「他人言論顯然虛偽不實、惡意捏造無中生有之事，或刻意誤導社會大眾」等，轉述者可判斷出內容沒有相當的可信度，卻仍轉載，這時轉載者才須負擔民事侵權賠償責任。

而綠黨在轉貼網友文章前，已經看過網路媒體的報導、批踢踢(ptt)等社群討論內容，就已屬經過查證而確信文章有可信度，加上葉婦在本案審理時，也出庭作證說明個人親身遭遇，和網友發表的文章內容相符，因此判決駁回揚帆協會請求，綠黨不用刪除轉載文章，也不用道歉。本案可上訴。

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