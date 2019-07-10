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社會 社會焦點 保障人權

檢察新兵優先補一審　劍青檢改贊同「盼逐步落實人事改革」

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律師，法槌（圖／視覺中國CFP）

▲劍青檢改表示贊同法務部優先補充一審的人力分配原則。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

法務部10日公布2019年一、二審人力分配原則，將優先充足一審判案人力，使得新增的檢察官人力分配比，從2018年的34.1%分配給二審，大幅降為2019年的25%，劍青檢改對此表示「係正確之方向，誠值贊同」，同時希望法務部盡快成立人事委員會，逐步落實檢察官人事改革。

法務部檢察司10日在檢察官內部論壇公布年度人力分配原則，依序扣除各檢察署辭職、退休、病故、免職、派(轉)任司法行政職或轉任法官後之缺額，其他人力均增補一審，並表示將在維持正常運作前提下，逐年調整二審人力配置。

經過統計，2019年二審檢察官人力因前述原因出現缺額，以及過去輪調二審將回任一審的員額，共會出現12名缺額，以司法官學院司法官班第58期結業分發檢方48名為基礎，剩下的36人（含6位調二審辦事人員）都將分配給一審。
依照過去分配給二審的人力比例，在2016年約42%，2017年約30%，2018年約34.1%，2019年分配給二審的大幅降為25%。

劍青檢改對此發布聲明表示，欣見法務部以盡量補充一審為原則，實質上對二審人數進行總量管制。劍青檢改指出，過去人力分配都是以當年新分發檢察官人數為指標進行分配，導致每年名額紊亂，形成不公平、不客觀、不符合一二審人力需求之結果。這次新分發檢察官人數較多，法務部未隨之放大名額，並適度公開二審缺額產生方式，變革往昔程序，係正確之方向，誠值贊同。

劍青檢改並對2019年有4位二審檢察官自願回任一審，釋放二審缺額活化人事，感到敬佩，但法務部公布的這次調派二審名額計算公式，及產生程序仍有待釐清改進，劍青檢改希望接下來，法務部盡速成立檢察官人事改革委員會，落實法制化，就未來如何合理計算分配人力等議題，逐步落實檢察人事改革。

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關鍵字：法務部,檢察官人事,輪調,劍青檢改,檢審會,人事改革,輪調,一二審

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