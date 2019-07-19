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影／批黃宗仁回鍋是「查到不該查的」　徐國勇：借重查賄制暴經驗

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記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

台南市警察局長黃宗仁，被基層警員讚譽為史上「最接地氣」警察局長，雖然屢次在警察各項工作表現獲得六都前段班的佳績，不過在內政部18日發布警政人事異動中，黃宗仁「回鍋」擔任副署長，但這調動引起基層反彈聲浪，對此內政部長徐國勇表示，黃宗仁在查賄制暴方面有相關的經驗，因此調任回來當副署長，而且警察輪調制度相當正常，不必要做過度的一些聯想。

▲內政部長徐國勇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台南市警局長黃宗仁，因受到基層員警肯定而上榜「警官場現形記」網站之好警官，頗受基層好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長黃宗仁，頗受基層好評。（圖／記者林悅翻攝）

即將回鍋擔任警政署副署長的台南市警察局長黃宗仁，不但被基層警員讚譽為史上「最接地氣」警察局長，他任職台南市警局期間推動報案正常化，絕不吃案不給基層壓力、雖然屢在警察各項工作表現獲得六都前段班的佳績，但地方卻傳出因為台南去年九合一大選警方查賄「查到不該查」的人得罪當道。

▲內政部長徐國勇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲內政部長徐國勇強調警察輪調很正常，不要過度聯想。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，內政部長徐國勇19日南下高雄訪視「查賄制暴整備情形」時，他表示「副署長僅次於署長，在警察裡面是第二高階，所以其實副署長的職位，階層比六都的局長都要高，署長下來就是三位副署長，我不知道為什麼外面為傳說，副署長比六都的局長還要低」。

徐國勇說「副總統會比行政院長低嗎？我當部長難道會比行政院長高嗎？所以行政院長命令，我當部長服從，同樣道理，副署長的命令，所有警察局的局長，也通通要服從副署長的命令」。

面對外界質疑，徐國勇表示「警察會有輪調制度，我尊重警政署相關考慮，那黃宗仁局長是非常優秀的一位警察局長，他也當過副署長，所以這次在調任回來副署長，警政署署長是告訴我，他在查賄制暴方面他有相關的經驗，所以借重他當初副署長的經驗來指揮、監督我們所有22個縣市相關工作」，徐國勇強調「我想這個警察輪調制度是相當正常，不必要做過度的一些聯想」。

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關鍵字：黃宗仁,徐國勇

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