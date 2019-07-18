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惡男扮富商「性侵3姊妹」逼下海賺錢養他　更一審逆轉判無罪！法官理由曝光

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▲桃園市柯姓男子為朋友慶生，卻趁朋友醉倒對其女友連續性騷擾挨告。（圖／視覺中國CFP）

▲惡男扮富商「性侵3姊妹」逼賣淫養他，更一審逆轉判無罪，法官理由曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

擁有詐欺前科的55歲男子梁倜倫多年前謊稱自己是香港富商，欺騙一名來應徵秘書的女大生小美（化名）必須先上床才能錄取，隨後又以「嬰靈說」對小美的姐姐和妹妹伸出狼爪，事跡敗露後被3女提告性侵。高等法院更一審日前判決結果出爐，維持一審見解、判處性侵無罪。

根據判決顯示，梁男曾經因為詐欺案件入監服刑，出獄後他上網謊稱是香港富商、台大法律系畢業、擁有雙碩士學位等；他2005年透過網路發文，謊稱要在台灣開公司，因此需要徵求一名女秘書，看見受害者小美上門面試，就瞎掰「公司的女職員都跟我上過床，除非妳不要這份工作」，進而和對方發生關係。

梁男後來又得知小美還有一名姊姊和一名妹妹，加上三姊妹的生父過去曾經開設神壇，知道三姊妹深信鬼神之說，就對妹妹騙說「妳有嬰靈纏身」，必須發生性關係才能排出，最後2人也因此上床；他得手後又去威脅姊姊「你妹妹在我手上」等語，姊姊只好同意與他在飯店發生性關係。

▲一整天工作下來，回到家後累到不想動、只想滑手機。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

▲高等法院更一審判決再度逆轉。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

梁男事後得寸進尺，欺騙3人他手中有性愛光碟，脅迫3人賣淫賺錢給他，施虐的時間長達7年之久，其中小妹2008年還替他產下一子。後來3姊妹透過堂姐報警，才揭發梁男的惡劣行徑，並且提告對方多項罪名。

妨害性自主罪嫌部分，桃園地院一審認為，三姊妹自願與梁男發生關係，審酌後判處梁男無罪；但高等法院二審認為，梁男用欺騙、脅迫的方式逼女子發生性關係，行為令人髮指且惡性重大，加上犯後沒有悔意，重判梁男19年4月徒刑，不過判決被最高法院撤銷，發回更審。

根據三立報導，高等法院更一審認為，受害女子性侵部分的證詞前後不一，加上她們的的指控未見梁男有施加脅迫使與從事性交易的情況，因此妨害性自主部分再度改判無罪。

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關鍵字：梁倜倫,性侵

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