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約女網友摩鐵開房間！壞壞男趁她洗澡翻褲裙　偷走4500元

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偷情,開房間,汽車旅館,做愛（圖／記者李鍾泉攝）

▲黃姓男子今年4月與女網友相約摩鐵開房間，事畢後竟偷4500元後落跑。（示意圖／記者李鍾泉攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年6月因案才假釋出獄，今年4月間邀約在網路聊天室認識的女網友在摩鐵約會，女網友赴會後兩人共度春宵，事畢後，黃男趁女沐浴時偷走4500元，佯稱有要事先離開，女網友返家才發現藏在褲裙內現金不翼而飛，怒控黃男涉嫌竊盜；檢方18日偵結依竊盜罪將黃男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，43歲的黃姓男子於今年4月4日晚間與女網友相約在桃園區某家摩鐵開房間，兩人嘿咻後，女網友去浴室洗澡，黃男則趁其不注意之際，翻動女網友褲裙，偷走暗藏在內的4500元現金，待女網友沐浴出來後，黃佯稱還有要事要處理，先行騎車離開摩鐵，留下一臉無奈的女網友悻悻然返家。

女網友返家後發現暗藏在褲裙內的1萬4000元不翼而飛，懷疑是黃男趁她洗澡時偷走的，隔日向警方報案，黃男在偵訊時坦承從女網友褲裙裡內偷走4500元，但否認還另有其他9500元；警方則出具現場與摩鐵監視畫面佐證，但因無法證明女網友身上實際失竊金額，檢方認定黃男坦承偷走4500元，18日偵結依竊盜罪將黃男聲請簡易判決處刑。

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關鍵字：惡男,約炮女網友,摩鐵開房間,偷竊4500元,竊盜

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