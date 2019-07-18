影／6歲男童一臉淡定做「4618」下伏地挺身！破世界紀錄　網歪樓：顏值爆棚

▲6歲肌肉小男童庫拉耶夫（Rahim Kurayev）。（圖／翻攝自IG／_rahimkuriev_95reg，下同）
國際中心／綜合報導
來自俄羅斯車臣共和國一名外號「車臣史瓦辛格」（Chechen Schwarzenegger）、6歲男童庫拉耶夫（Rahim Kurayev）日前一臉淡定做完「4618」下伏地挺身，中間還沒有間斷，更因此打破兩項世界紀錄。
綜合媒體報導，這名一身肌肉的男童庫拉耶夫曾打破兒童界的7項世界紀錄，還在去年11月以2小時25分鐘完成4105下伏地挺身，更獲得總統卡迪羅夫贈送的一台白色賓士。
不可思議的是，這次他又再度挑戰一次性做伏地挺身，最後以4618下的成績，一舉打破兩項世界紀錄，分別是「6歲男孩2小時內做最多伏地挺身」、「6歲男孩一次性做最多伏地挺身」，並被總統頒發「車臣共和國榮譽公民獎」。
其實，庫拉耶夫常常在自己的IG帳號上發布健身影片，涉及的運動非常多種，包括拳擊、雙手撐地走路和重量訓練等，至今也累積了1.1萬名粉絲。
影片曝光後，許多網友被驚呆，紛紛留言指出，「我能做20個就謝天謝地」、「不愧是戰鬥民族」、「關鍵這一臉淡定呀」；但還是有很多網友歪樓表示「這個弟弟好帥」、「顏值爆棚」、「只有我的關注點在他的顏值上嗎？也太帥了吧」、「姐姐願意等你10年」。
▲ 6歲男童庫拉耶夫（Rahim Kurayev）一次性做完「4618」下伏地挺身，破兩項世界紀錄。（影片取自網路趣聞Youtube，如遭刪除請見諒。）
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Доброго времени суток всем, сегодня по воле Аллаха нам удалось побить рекорды не давно установленные в Ингушетии нашим братом Ибрагимом Льяновым! Рекорд Ибрагима 10 июня за 2 часа 3725 и наибольшее количество за один подход 4445 за 2 часа 30 минут, Рахим сегодня установил, тем самым побил рекорд Ингушетии, за 2 часа 4183 и наибольшее количество за один подход 4618 за 2 часа 9 минут! Хочу выразить слова благодарности нашему главе республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, за то внимание которое он уделяет молодёжи и Рахиму в особенности, ведь без его поддержки нам бы не удалось достичь этих высот, Аллах дел рез Хийл Рамзан Ахматович @za_kadyrova_95eng , хочу поблагодарить за свой вклад в развитие и организацию подобных мероприятий и Ахмеда Дудаева, он не мало сделал для Рахима, Аллах дел рез Хийл, @ahmed_95kra ! И всем кто за нас болел и переживал, Аллах дел рез Хийл, спасибо большое☝️#спорт#кадыров#ахмат#тренировка#грозный#ростов#рахим#отжимания#юмор#смех#мода#хабиб#конор#тайсумов