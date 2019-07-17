CNN：維基解密創辦人會面俄羅斯特工　公開機密文件干預美大選

▲支持者要求釋放維基解密創辦人亞桑傑。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

根據美國有線電視新聞網（CNN）所獲得的報告，維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）在厄瓜多駐倫敦大使館尋求庇護期間，可能偷偷與俄羅斯人士以及駭客見面，藉此獲得機密文件，進而影響2016年美國總統大選。這場選舉當時由川普（Donald Trump）獲勝，打敗民主黨籍候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

CNN於15日獨家披露，亞桑傑待在厄瓜多駐倫敦大使館時期，接受數項文件並進行可疑會面，內容可能與2016年美國總統大選有關。調查通俄門一事的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在報告中提及，俄羅斯派人把機密文件帶往亞桑傑的大使館。

報導指出，亞桑傑把大使館變成指揮中心，展開一系列破壞性的揭露行為，最後干預2016年美國總統大選。儘管他的活動範圍受限於大使館，他卻仍找到機會與俄羅斯人員還有頂尖駭客會面，每次通常持續好幾小時，此外，他還獲得功能強大的硬體，在維基解密從俄羅斯特工那邊收到機密文件前，他得以傳輸相關數據。

報導中援引的數百份監控報告，其實是由厄瓜多政府委派西班牙私人保安公司UC Global所編撰，並由CNN取得。報告總結，毫無疑問，有證據表明亞桑傑與俄羅斯情報機構有所聯繫。

亞桑傑在澳洲出生，他聲稱沒有替俄羅斯政府工作，而且如果他當時有收到關於川普的負面消息，他同樣也會發布。美國司法部今年對亞桑傑提出刑事指控，他2010年洩漏機密外交電報與五角大樓戰爭資料。