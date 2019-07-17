男子情緒不穩彩虹橋上欲跳海　海巡人員及時救回一命

▲年約30歲男子17日下午被發現在永安漁港彩虹橋上欲輕生，經海巡署永安安檢所人員極力安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名男子17日下午被發現蹲在新屋區永安漁港彩虹大橋護欄外，遊客發現後一陣驚呼，趕緊通報在附近進行防颱準備的海巡署永安安檢所人員，因男子情緒極度不穩，海巡人員安撫時，男子一度掙脫欲跳海輕生，還好海巡人員拉住衣領，合力將男子拉上橋面，由警方帶往派出所並通知家人領回。

17日下午14時許，海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所同仁正在執行丹娜絲颱風準備工作，有遊客發現1名年約30歲男子，站在彩虹橋護欄外疑似想輕生，海巡人員立即趕往救援，橋面下也派出救生艇在海面上待命。

▲年約30歲男子下午在永安漁港彩虹橋上，海巡署永安安檢所人員準備救生艇待命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署永安安檢所與線上巡邏抵達現場，該名男子蹲在橋緣情緒不穩，海巡人員試圖安撫情緒，經溝通1個小時後，男子突然用力掙脫要跳海，海巡人員緊急拉住其衣領，其餘合力拉住雙手將其拉上橋面，由楊梅警分局永安派出所員警帶往派出所並通知家屬。

▲海巡署永安安檢所人員合力將欲輕生男子拉回橋面，救回寶貴生命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署第八岸巡隊指出，還好同仁今天正值防颱準備演練，人員都在彩虹橋附近，才能及時遏止男子跳海輕生，海巡人員平日除堅守崗位外，遇岸際有緊急救援事件，也會立即協助處理，呼籲民眾若於港口或岸際發生危安情事，可撥打「118海巡服務專線」，本署將以最快速度全力協助。

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