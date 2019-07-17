華聞快遞／首批8款5G手機獲「3C認證」　華為佔4款

▲華為Mate 30 Pro概念機。（圖／翻攝自環球網）

《北京》首批8款5G手機獲3C認證 華為佔4款

中國品質認證中心官網顯示，目前已有7款5G手機獲得了3C認證。其中，華為有4款，一加、中興、vivo各有一款5G手機獲得了3C認證。值得注意的是，上述8款手機中，一加與vivo的5G手機3C認證於7月15日獲得，華為最早於6月11日獲得了3款5G手機認證。

一位手機行業人士透露，5G手機要上市一共要做三個認證，3C認證、入網許可證和無委核准證。這三張證獨立且缺一不可，獲得這些證書就意味著可以上市開賣了。（每日經濟新聞）

《福建》上半年進出口增長6.8% 達2.9兆

據福州海關統計，今年上半年福建累計實現外貿進出口總值6357.4億元（人民幣，下同，約新台幣2.9兆），比去年同期增長6.8%，增速較全大陸同期快2.9個百分點。其中，出口4059.3億元，增長11.9%，增速較全大陸快5.8個百分點；進口2298.1億元，下降1.2%。（福建日報）

《北京》陸上半年地方債超2兆人民幣 投資支出超六成

今年上半年財政政策、減稅降費政策發酵，1-6月大陸財政收入增長3.4%，其中一季度增長6.2%，二季度增長0.8%；稅收收入92424億元，同比增長0.9%；非稅收入15422億元，同比增長21.4%。此外，上半年全大陸地方累計發行新增債券21765億元，佔2019年新增地方政府債務限額30800億元的70.7%；從資金支持領域看，穩投資支出超過60%。（第一財經）

《廣東》深圳大規模土拍後未現「土拍行情」 樓市成交量價平穩

深圳近日出現了史上較為罕見的大規模土拍，而後續還將持續增加土地供應。分析人士指出，持續釋放居住用地且採用「單限雙競」規則拍賣，所釋放的積極信號值得關注，即給人才保障房預留足夠的量，分流住房需求。同時，隨著住房供應管道的增加，深圳及其周邊城市住房價格快速上漲將成為過去時，未來各類住房需求都將被有效適配。（中國證券報）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

《北京》陸連續3個月再拋售美債28億美元

據美國財政部7月17日更新的數據顯示，中方5月所持美國國債減少28億美元，至1.11萬億美元，再創兩年來新低。中方在4月減持美債75億美元，持倉規模降至1.113萬億美元，該記錄就創下了兩年來新低。不過，中方仍然是美國的第一大債權國。（澎湃新聞）

《四川》上半年GDP達9.3兆 年增長7.9%

經大陸國家統計局審定，上半年四川實現地區生產總值（GDP）20517.2億元（約新台幣9.3兆），按可比價格計算，同比增長7.9%，增速比大陸平均水準高1.6個百分點。其中，第一產業增加值1631.5億元，增長3.2%；第二產業增加值8421.1億元，增長7.5%；第三產業增加值10464.6億元，增長9.1%。（人民日報）

《香港》2018年約45.8萬壯齡婦女無法投身工作

香港特區立法會秘書處近日發表研究報告指，過去21年間，雖然香港的25至54歲壯齡婦女勞動參與率，由59.7%躍升至72.7%，但在2018年仍有約45.8萬名壯齡婦女無法投身工作，其中80%是因需照料子女及做家務。報告還指出，如能鼓勵婦女工作，不單可紓緩未來人力供應減少的壓力，也有助改善基層家庭生計和促進社會流動。（星島日報）

《廣東》廣州推新政 非住宅存量房可申請改造為租賃住房

《廣州市商業、商務辦公等存量用房改造租賃住房工作指導意見》指出，符合相關要求的非住宅存量用房，可向有關部門申請改造租賃住房。該意見適用於已建成、已辦理土地有償使用手續或已辦理初始登記的商業及商業辦公混合等類型非住宅存量用房，以棟或相對獨立部分為單位按規定改建為租賃住房。（澎湃新聞）

▼廣東廣州市。（圖／CFP）