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李婉鈺「深夜LINE群飆罵」！狂按張碩文家電鈴被判刑　嗆組「惡警迫害聯盟」

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▲▼ 李婉鈺毆警案開庭，張碩文出庭作證還勸李要聽律師的話。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 李婉鈺毆警案開庭，張碩文出庭作證還勸李要聽律師的話。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／綜合報導

新北市前議員李婉鈺妨害公務、強制未遂罪判決出爐，台北地院17日依妨害公務罪判4月、強制未遂罪判20日，共可易科罰金14萬元。對此李婉鈺曾在17日對大眾道歉，但否認按鈴強迫張妻、林玲玉開門。18日凌晨，李婉鈺突然又在LINE群組裡發文，質疑媒體報導消費她，更嗆「我要組織一個『被惡警迫害聯盟』」。

2017年11月29日凌晨，李婉鈺因為到前立委張碩文住處猛按電鈴，與獲報抵達的警員發生爭執衝突，因此被檢察官依妨害公務、強制未遂等罪起訴。

▲▼李婉鈺大鬧東區大樓，被住戶拍下。(圖／大樓住戶提供)

檢察官指控，李婉鈺在事發當天，因為找張碩文喝酒被拒絕，就去張家吵鬧，涉嫌強制張家人開門未遂，又搶警員的密錄器，法官開庭時，曾為此傳喚張碩文與妻子林玲玉出庭作證。

張碩文到庭證稱，當天李婉鈺確實多次打電話給他，請他去跟南部北上的鄉親敬酒，但他只抽空回撥一通電話說「沒有空」，之後李又傳簡訊問「在幹嘛」，張又先後回訊「在醫院」、「看電視」，張認為，李可能因此誤會、擔心他服藥過量，所以到他家去按電鈴。

李婉鈺坦承觸犯妨害公務罪，並曾在接受媒體採訪時，對社會大眾道歉，不過她否認按鈴強迫張妻、林玲玉開門，雖張妻始終沒有出庭作證，但檢察官捨棄聲請傳喚，李女的委任律師則辯護指出，張妻在警詢時表示，當時只覺得很吵，顯見未構成強制未遂。

▲李婉鈺夜闖張碩文家按鈴敲門擾鄰又毆警，法官認為沒必要給緩刑。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

根據《聯合報》報導，李婉鈺18日凌晨接近2點左右，突然在LINE媒體群組中發文，貼出兩張媒體新聞報導的截圖，高分貝批評媒體吃她豆腐、弄她，並大吐苦水說「我被判刑已經很賭爛了，你們是想怎樣。」

李婉鈺更質疑，員警隨身密錄器為何剛好她人在2樓被打的畫面不見了。警方應該公布全部的監視器畫面，過程中兩個員警一個全身貼著她、一個壓住她胸部跟他講話，「我叫他手放開，他問我你要怎樣，還嚼著口香糖！」

李婉鈺強調，當下只有一個念頭，覺得警員對她都是這樣，對一般的老百姓更是過分吧，所以才非常不爽的，最後更說「我要組織一個『被惡警迫害聯盟』」。

▲▼李婉鈺「深夜LINE群飆罵」！狂按張碩文家電鈴被判刑　嗆組「惡警迫害聯盟」。（圖／翻攝臉書）

▲李婉鈺在臉書發文，嗆聲要組「被惡警檢迫害聯盟」。（圖／翻攝臉書）

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