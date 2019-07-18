快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲撲日韓「南海低壓水氣更多」降雨熱區出爐

▲目前台灣附近有一個丹娜絲颱風，南海還有一個低氣壓發展中，將接連影響台灣天氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

15縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（18日）受到丹娜絲颱風外圍環流影響，北部、東半部有比較長時間的間歇性陣雨，中南部有短暫陣雨，要特別注意午後有明顯熱對流發展，南部、花蓮和台東山區有局部大雨或豪雨發生。他也特別提醒，位於南海的低壓持續發展中，有機會變成熱帶性低氣壓，預估水氣比丹娜絲還要多，今晚起水氣逐漸北抬，周五一整天中南部和花東地區有局部大雨或豪雨。

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▼氣象局對15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨，且午後中南部和花東山區可能有局部大雨或豪雨。（圖／氣象局）

中央氣象局今晨5時半發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，今嘉義以南地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及雲林以北山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象局觀測，丹娜絲今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約320公里海面上，以每小時28公里速度向北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

▼劉沛滕提醒，預估南海低壓的水氣比丹娜絲環流還要多。（圖／氣象局）

▼氣象局觀測，丹娜絲今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約320公里海面上。（圖／氣象局）

▼氣象局估丹娜絲撲向日韓。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，丹娜絲速度滿快的，預估今會從台灣東南邊海面跑到東北邊海面，因暴風圈影響東部外海，全台要注意長浪發生；預估今午夜前後有機會解除海上警報，之後颱風將撲向日本、韓國，往日本九州前進。

劉沛滕提醒，菲律賓西方海面的低氣壓水氣不少，預估比丹娜絲的環流還多，且有持續發展趨勢，可能增強成熱帶性低氣壓，至於是否成颱的機率不大，預估從台灣海峽北上。

劉沛滕說，低壓水氣今晚將慢慢北抬，周五一整天中南部和花東有局部大雨或豪雨；周六雨勢緩和，但中南部還是容易下雨；周日起以西南風影響、清晨短暫陣雨為主。