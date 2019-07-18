丹娜絲分身！明北上恐引進西南風　吳德榮：南台灣嚴防「致災性降雨」

▲丹娜絲分身周五北上恐引進西南風，帶來劇烈降雨。（圖／翻攝天氣風險公司吳聖宇臉書）

記者許力方／台北報導

中央氣象局17日深夜11時30分持續發布海上颱風警報，技正黃椿喜表示，丹娜絲輕度颱風目前中心位在鵝鑾鼻東南東方約330公里海面上，未來加速以時速29公里速度持續向北前進，雖然對本島威脅降低，台灣近海仍受其威脅，預計各地越晚雨越強，18日午後西半部降雨明顯，一直到19日南海的熱帶低壓北上，將為南部及中部帶來大雨或豪雨。

前氣象局預報中心主任、氣象主播吳德榮17日晚間預報，依據預測圖，丹娜絲接下來將往東走，至於菲律賓西側的熱帶性低氣壓發展後，未來將往台灣海峽移動，大致上會往北走，水氣可能會進入台灣，提醒民眾注意西南風帶進的降雨，18日東半部雨會持續下，西南部則待西南風進入後，將出現較大雨勢，有機會下到300到500雨量，算是「致災性降雨」。

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▲丹娜絲逐漸北上遠離，海警最快深夜解除。（圖／中央氣象局）

▲南海的低氣壓恐發展成熱帶低壓，未來可能往北通過台灣海峽。



氣象局技正黃椿喜預報，丹娜絲過去持續偏北移動，對本島威脅降低，但台灣近海仍受其威脅，在颱風靠近過程，東半部、西南部、北部沿海都有長浪發生現象，各地風浪明顯增強。

黃椿喜指出，丹娜絲目前和東邊雲系整合，對流雲系明顯發展，但因距離台灣較遠，且快速往北移動，對台灣影響較小，18日須注意菲律賓西側低氣壓，不排除可能發展成熱帶低壓北上，影響下半天至19日的天氣。依據定量降水預報，入夜開始各地整體雨勢增加，東部雨勢逐漸增強，午後水氣逐漸靠近，配合熱力效應影響，西半部降雨明顯增加，18日晚間到19日受熱低影響，南部及中部有大雨或豪雨。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，預計18日是丹娜絲颱風對台灣影響最顯著時候，丹娜絲北側的環流風速較強，強風區域也較大，因此颱風北上過程當中，東部海面將出現強陣風，沿海風浪增強，最晚19日下午可望脫離暴風圈影響範圍。要注意的是目前位於菲律賓呂宋島西邊的低壓環流，此系統因丹娜斯颱風遇到呂宋島地形後，在其西側建立副中心，不排除會北上接近台灣西半部。

天氣風險公司分析師吳聖宇進一步說明，呂宋島西方海面的擾動91W目前受較強的垂直風切干擾，結構仍鬆散，18日有機會增強為熱帶性低氣壓，是否發展成颱仍待觀察。預計18日到19日91W將逐漸北上，趨向台灣海峽，然後再往福建沿海靠近，照這個路徑預報來看，可能會為中南部引進較強的西南風，帶來旺盛降雨。

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