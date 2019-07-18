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痠痛貼布年開立7千萬片可繞台6圈　衛福部：國人超愛用

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▲衛福部健保署統計，一○六年近七十二萬人使用非類固醇類痠痛貼布，開立七千一百多萬片， 足以繞台灣6圈。（圖／取自免費圖庫Ｐixabay）

▲衛福部健保署統計，在106年，近72萬人使用非類固醇類痠痛貼布，開立7100多萬片，足以繞台灣6圈。（圖／取自免費圖庫Ｐixabay）

實習記者陳樂怡／綜合報導

台灣人超愛用痠痛貼布，根據衛福部健保署統計，使用痠痛貼布的人數創新高。最新資料顯示，在106年健保門診有超過72萬人，使用非類固醇類痠痛貼布達7100多萬片，相當每人每年用量約100片，總額高達1億2千萬元，足以繞台灣6圈。

健保署分析發現，台灣有2萬多名患者每人1年拿到192片貼布，以65歲以上的老人族群最多，有1萬4千多人，占了7成。以一片貼布長度10公分計算，7100多萬片就能繞台灣約6圈。這數量僅為醫師在門診開立處方的貼布，還不包括民眾在藥局或出國自費購買。

請繼續往下閱讀...

民眾對貼布的依賴性越來越高，病患大多數為老人。台大醫院竹東分院院長詹鼎正指出，「銀髮族確實是痠痛貼布用量較高的族群。」老人的慢性疼痛疾病難以根治，必須長期用藥或復健改善症狀，如膝關節、髖關節疼痛等，使用痛貼布貼就是其中一種方法。但藥師提醒，要注意劑量問題，恐怕會造成肝腎負擔。

健保署同步發現，近5成申請案不合理，有些患者沒有肌肉骨骼系統症狀，也沒有使用痠痛貼布相關的病歷紀錄。去年6月連開始續12個月加強管控開立處方貼布的人數與明細，截止去年7至11月較前年同期，下降近200萬片。

健保署長李伯璋表示，這類含止痛成分的貼布並不是「痛了就貼、貼了就會好」。痠痛貼布用量大，部分患者長期使用，健保署尊重醫師開立處方的專業，但呼籲民眾不要有迷思，應找出治本的方式，搭配復健或運動來改善症狀。

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關鍵字：衛福部 ,痠痛貼布,台灣

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