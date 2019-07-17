17歲少女對警舉假槍…被擊倒在地送醫後死亡　生前哭喊不能呼吸

▲漢娜。（圖／翻攝自臉書／Hannah Linn Williams memorial）



國際中心／綜合報導

美國加州富勒頓（Fullerton）17歲少女漢娜（Hannah Williams）5日開車上路，當時她的車輛擦撞到警車，隨後她站在不遠處用仿製假槍對著員警，她被打中胸腔倒地，送醫後不治身亡。當地警方日前發布當時所錄下的畫面，目前正展開調查，涉事員警則接受帶薪假的安排。

CNN報導，這起事件發生在5日，警方公開的影片經過後製，就在警方開槍前，其中一段畫面還沒有聲音。據了解，漢娜平時服用抗憂鬱藥物，當天她開走爸媽的車，過程中卻擦撞到警車；員警下車查看狀況，發現這名少女疑似拿著槍對著他，他便開槍擊中對方。



受傷的漢娜倒在路邊，開始哭泣尋求幫助，她反覆提到自己無法呼吸，警方在她腿部用上止血帶，她被醫療人員送往醫院後死亡。警方事後在影片展示漢娜的仿製手槍，聲稱它看起來跟真正的槍枝幾乎無法區別。

漢娜家族律師梅里特（Lee Merritt）表示，這家人不願觀看影片，而且畫面中有30秒沒聲音，無法知道員警是否發出口頭上的命令。他認為，警察有權使用武器，然而在完整程序上並不妥當。

漢娜的家人在記者會說明，不想責備任何一方，只是想搞清楚事情真相，女兒多年來一直在努力解決心理健康的問題，她過去不曾使用武器，也沒有吸毒或飲酒的歷史。