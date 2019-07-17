國民黨「龍魚跳池亡」瞎扯黨產會　黨產會：養魚還要全民買單？

▲韓國瑜初選剛勝出，黨部「金尾紅龍魚」跳池亡，引起討論。（圖／東森新聞）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選民調15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，巧合的事，國民黨中央黨部風水池跳出一尾龍魚，引起討論，國民黨組發會主委李哲華對媒體表示，池子內養任何動物都是大樓管理會處理，與國民黨無關；如果與國民黨有關，那尾魚就是不當黨產委員會該管理的。對此，黨產會在臉書直批，「國庫通黨庫你覺得好笑嗎，2019年了，養魚還要全民買單？」

黨產會指出，任何政黨的正當黨產黨費、政治獻金都可以自由使用，「跟本會無關，如果那條魚是不當黨產，意思是國民黨明明有錢，卻連養魚都還想用公款嗎？我們必須說，黨要什麼都可以全民買單的時代已經過去了。」

黨產會表示，一直以來，黨產會處理的案件，多都是威權時期黨國不分的不當得利現象，本會主委也說過，「你的任務如果有過去時代背景，你的任務也已經結束了，用剩的、花剩的，請你原原本本交回來，就這樣而已。」

黨產會表示，沒想到，過去的錯誤尚未處理，到現在中國國民黨的主委還在拿國庫通黨庫開玩笑，「令人嘆為觀止」，請中國國民黨正視不當黨產問題，將從國家取得的資產儘速歸還。

▲黨產會回應龍魚跳池議題。（圖／ 翻攝黨產會臉書）