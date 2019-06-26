連前鏡頭都藏起來　OPPO上海MWC發表「透視全螢幕」技術

▲OPPO在上海MWC發表「透視全螢幕」技術。（圖／OPPO提供）



記者邱倢芯／綜合報導

先前傳出OPPO將在上海MWC19當中，發表螢幕下藏鏡頭技術；而就在今（26）日的活動當中，OPPO真的發表了這項技術，且將其命名為「透視全螢幕」。這項技術免除了先前的瀏海、水滴、打洞、升降的前鏡頭設計方式，將鏡頭藏在螢幕底下，以達成真全螢幕手機的目標。

OPPO表示，「透視全螢幕」採用了訂製鏡頭模組以捕捉更多光線，分區域顯示的方式搭配穿透率更高的透明材料，讓光線能夠更充分地穿過螢幕。此外，通過多幀HDR演算法、去霧算法以及自動白平衡算法的優化，「透視全螢幕」可以實現完整的拍照體驗，未來也能同時支持包括智慧美顏、濾鏡等拍照功能。

除此之外，OPPO在今天的活動當中，還發表了另一項技術—無網路通訊技術；這是一項去中心化通訊技術，能在沒有蜂巢網路、Wi-Fi、藍牙的情況下，實現3公里內OPPO手機間進行文字、語音檔案傳輸，甚至完成語音通話。

有趣的是，「無網路通訊技術」不僅能支援多個設備自由組成網路，實現多人群組聊天，也可以通過中繼模式，拓展設備之間的通訊距離，只要處於訊號搜索範圍內即可實現區域網路通訊。這項技術未來可在極端環境、緊急通訊或部分特殊戶外環境中，將有機會實現應用。