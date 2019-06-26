　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

連前鏡頭都藏起來　OPPO上海MWC發表「透視全螢幕」技術

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO在上海MWC發表「透視全螢幕」技術。（圖／OPPO提供）

▲OPPO在上海MWC發表「透視全螢幕」技術。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

先前傳出OPPO將在上海MWC19當中，發表螢幕下藏鏡頭技術；而就在今（26）日的活動當中，OPPO真的發表了這項技術，且將其命名為「透視全螢幕」。這項技術免除了先前的瀏海、水滴、打洞、升降的前鏡頭設計方式，將鏡頭藏在螢幕底下，以達成真全螢幕手機的目標。

OPPO表示，「透視全螢幕」採用了訂製鏡頭模組以捕捉更多光線，分區域顯示的方式搭配穿透率更高的透明材料，讓光線能夠更充分地穿過螢幕。此外，通過多幀HDR演算法、去霧算法以及自動白平衡算法的優化，「透視全螢幕」可以實現完整的拍照體驗，未來也能同時支持包括智慧美顏、濾鏡等拍照功能。

除此之外，OPPO在今天的活動當中，還發表了另一項技術—無網路通訊技術；這是一項去中心化通訊技術，能在沒有蜂巢網路、Wi-Fi、藍牙的情況下，實現3公里內OPPO手機間進行文字、語音檔案傳輸，甚至完成語音通話。

有趣的是，「無網路通訊技術」不僅能支援多個設備自由組成網路，實現多人群組聊天，也可以通過中繼模式，拓展設備之間的通訊距離，只要處於訊號搜索範圍內即可實現區域網路通訊。這項技術未來可在極端環境、緊急通訊或部分特殊戶外環境中，將有機會實現應用。

ET快訊
經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮
錄取工作第2天碰兒子入學首日！他想請假　486先生一句話被讚
內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價3

關鍵字：OPPO,透視全螢幕,螢幕下藏鏡頭,無網路通訊技術

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

連前鏡頭都藏起來　OPPO上海MWC發表「透視全螢幕」技術

LINE祭90萬總獎金廣發英雄帖！　聯手NAVER舉辦「人工智慧黑客松」

中部MOD設備障礙斷訊二天　中華電：受影響用戶將減收平台服務費30%

Raspberry Pi 4單板電腦上市！效能比擬PC　佛心售價最低僅1千出頭

iPhone 11保護殼再曝光　鏡頭、靜音鍵皆採新設計

微型辦公室新生力軍　Canon推三新系列商用印表機

Line推「Smart Channel」功能　個人化推播生活訊息

三星在陸推出5G換機計劃　加入會員享最低0元換5G手機！

整合4大雲端資安防護　Palo Alto Networks推出「Prisma」

小米2代體重機400元有找　量體重外還能「秤物品」，行李箱、食材都能一起用

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

連前鏡頭都藏起來　OPPO上海MWC發表「透視全螢幕」技術

LINE祭90萬總獎金廣發英雄帖！　聯手NAVER舉辦「人工智慧黑客松」

中部MOD設備障礙斷訊二天　中華電：受影響用戶將減收平台服務費30%

Raspberry Pi 4單板電腦上市！效能比擬PC　佛心售價最低僅1千出頭

iPhone 11保護殼再曝光　鏡頭、靜音鍵皆採新設計

微型辦公室新生力軍　Canon推三新系列商用印表機

Line推「Smart Channel」功能　個人化推播生活訊息

三星在陸推出5G換機計劃　加入會員享最低0元換5G手機！

整合4大雲端資安防護　Palo Alto Networks推出「Prisma」

小米2代體重機400元有找　量體重外還能「秤物品」，行李箱、食材都能一起用

求上車！內政部貼「老司機梗圖」宣導酒駕新制…網狂刷：一生平安

兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

【爸媽看過來】3C毒癮　你的孩子也沈迷電玩嗎？

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

痛苦悶著就好！巨蟹座常腦補起疑　到頭來沒人想聽...

幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

韓國瑜與畢業生合照挨嗆　鄭文燦：孩子們表達想法非嗆聲

多維TW／開大門「迎台商」 不能只看表象

經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮

南投縣仁愛鄉台14線人止關施工落石　點放管制到28日

3C家電熱門新聞

小米2代體重機量很多400元有..

華碩ZenFone 6拆機測試..

LINE祝賀8週年　表情貼限時..

Line推「Smart Cha..

iPhone 11保護殼再曝光..

史上最醜iPhone！方形三鏡..

效能比擬PC的Raspberr..

中部MOD斷訊用戶可減免平台服..

Apple Watch4尼龍表..

無框行動上網吃到飽要價650元

Opensignal新行動網路..

Apple將開台灣第三家直營店..

小米9T搭旗艦級三攝、彈出式前..

LINE修復中！　訊息穿越49..

更多熱門

相關新聞

OPPO螢幕下藏鏡頭技術現蹤

OPPO上週才正式對外宣告，將在6/26時於上海MWC19舉辦活動；當時所釋出的邀請函似乎就暗指著該公司將發表螢幕下藏著鏡頭技術。而今（24）日OPPO 再釋出一段手機前鏡頭「演化」的影片，從一開始的「高額頭」、翻轉鏡頭、水滴、滑蓋，一路到鯊魚鰭，到了最後一項鏡頭技術，疑似就是螢幕下藏鏡頭技術。

傳OPPO將於上海MWC19發表螢幕下藏鏡頭技術

入門款新機搭載S710處理器　realme 3 Pro登台價6990元

OPPO、realme 6/18新機同時上線搶客

OPPO新手機鏡頭隱藏在螢幕中

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面