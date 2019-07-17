丹娜絲颱風來襲　林姿妙籲縣民做好防災準備

▲宜蘭消防局基於安全，勸離觀浪民眾。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

依據中央氣象局資料預報資料顯示，輕度颱風「丹娜絲」暴風圈可能壟罩全台，宜蘭縣政府審慎因應，於17日開設災害應變中心，縣長林姿妙17日更下令各單位即刻進行防災整備工作！也請縣民請做好防災整備。

宜蘭消防局表示，「丹娜絲」颱風將對宜蘭縣造成影響，預期將出現強風豪雨，縣長林姿妙更呼籲民眾做好以下防颱整備工作：

一、隨時注意颱風最新動態的訊息，做好事前防範工作，例如廣告看板加固或拆除。

二、低窪地區民眾，請預先做好避難疏散的準備，一旦颱風侵襲，請配合鄉（鎮、市）公所、村（里）長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所。

三、登山者應立即折返下山，並以電話告知親友自己的避難狀況。

四、颱風期間請勿到海（河）邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。

五、位處宜蘭縣海邊、河邊低漥地區之民眾，應嚴防海水倒灌、淹水，位處土石崩塌、土石流潛勢溪流地區之民眾，應及早遷移至安全處所。

六、颱風侵襲期間切勿隨意外出；不得已必須外出時，務必應小心廣告招牌、大型鷹架等掉落物以及行道樹、電線桿之傾倒。

七、備妥3日以上糧食，提前將門窗、招牌、圍籬拆除或加固，加強水溝等排水系統清淤，確保免於水患威脅。

八、隨時注意颱風最新動態的訊息，可參考中央氣象局網站（網址：http://www.cwb.gov.tw/），或以市話撥打166、167。

▲▼宜蘭消防局完成各項防災準備。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

宜蘭縣政府表示，為降低民眾財物損失，已除責成消防局整合氣象情資，研判災害影響程度及掌握可能災情，並針對沿海低漥地區淹水，由中央及縣府各水利單位，加強巡查河川及水門，備妥砂包、防洪設備及抽水機，預先配置於有淹水潛勢之地區。

另區域排水系統及地下水道、箱涵溝渠等加強清理及海、河堤防之加固補強工作，而各消防分隊目前針對各式的救生器材、橡皮艇、船外機、水上摩托車等，進行充氣以及器材相關的檢查，確認可以正常運作。

而宜蘭縣政府將視颱風警報內容，於17日開設災害應變中心，屆時本縣山地、海岸線、臨海、河川、漁港、土石流潛勢溪流等將列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。