記者游芳男／宜蘭報導
輕度颱風「丹娜絲」暴風圈可能侵台，軍方防災大動員，AAV7兩棲登陸突擊車及兩棲偵搜大隊官兵6員，突擊橡皮艇2艘等進駐蘇澳，而宜蘭縣17日也開設災害應變中心，縣長林姿妙更下令各單位即刻進行防災整備工作。
▲軍方防災大作戰，AAV7兩棲登陸突擊車進駐蘇澳。（圖／游芳男翻攝，下同）
海軍蘇澳後勤支援指揮部指出，根據氣象預備顯示，颱風「丹娜絲」將來襲，為提前因應颱風可能帶來的威脅，指揮官葉瑞麟上校接受上級命令後，隨即指示蘇澳中正基地各單位完成救災預置兵力布署編組事宜。
指揮部所屬基勤中隊編組救災機具5kw發電機4部，p100抽水機4台，中型戰術輪車1部，1.75小貨卡1輛及官兵63員完成編組。
防汛期間，乾塢營區駐紮登陸戰車大隊官兵7員AAV7兩棲登陸突擊車2輛，及兩棲偵搜大隊官兵6員，突擊橡皮艇2艘。
指揮部表示，秉持超前部署，預置兵力，隨時防救的原則，整合蘇澳地區國軍部隊現有能量，編組基地基地各單位官兵並派遣聯絡。
【更多新聞】
►他與未成少女性交20次致懷孕 被害人求判重一點...結果出爐
►影／噁心狂魔入侵宜蘭童玩節 「迷霧幻蝶」水道手伸褲內猥褻6歲童
►影／男抓狂變身「浩克」抓推車砸人 5名護理師「同時出掌」接招
►71酒駕新制宜蘭醉男騎機車測出0.25 後載女車主連坐罰並吊照
►影／超暖警長默默伸援手！罹癌村民沒錢就醫 他銷假衝回宜蘭送錢送雞