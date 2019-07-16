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允許中國商品貼上「越南製造」　川普「關稅殺」貿易額狂減25%

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▲▼越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc ）2017年在河內接見美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc ）與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

川普又有新的貿易戰目標準備開戰！這次的苦主將會是越南，原因是美國之前指控河內當局允許中國商品貼上「越南製造」標籤之後，出口到美國，因此研擬對越南的某些商品加徵關稅。經濟學家分析，如果美國對越南商品加徵25%的關稅，將導致越南出口額下降25%，國內生產總值（GDP）縮水1%。

根據《亞洲時報在線》（asiatimes）報導，受到美中貿易戰的影響，全球供應鏈開始轉移到低成本的東南亞國家，越南也被視為是美中貿易戰的受惠者之一，GDP甚至一度上看8%，但是由於美國總統川普打算對越南祭出懲罰性關稅，又將造成新的經濟局面。

鋼鐵。（圖／路透）

▲原料來自台灣與南韓透過越南出口的鋼鐵產品，已經先被美國課徵關稅。（圖／路透）

今年5月份，越南被列入美國財政部的可能匯率操縱者名單，如果得到證實可能導致懲罰性措施，事實上在本月初已有先例，美國對原料來自台灣或南韓的越南進口鋼鐵徵收400％新的關稅，避免部分廠商透過越南規避關稅。

除了透過越南洗產地規避關稅的理由之外，越南對美國不斷增長的貿易順差也可能招致美國採取加徵關稅措施，今年前5個月，越南對美國的貿易順差達到216億美元，是去年同期的2倍。

越南可以通過與其他夥伴簽訂貿易協議來減輕美國加徵關稅措施所能帶來的損失。越南2019年年初已加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），6月30日再與歐盟簽訂自貿協定。越南與歐亞經濟聯盟也簽有自貿協定。

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關鍵字：越南,貿易戰,川普,美中貿易戰,中美貿易戰,東南亞要聞,北美要聞

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