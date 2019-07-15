27年來新低！陸第二季經濟成長率僅6.2% 　王軍：下半年有望回穩

▲第二季經濟成長率僅6.2%。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸上半年國內生產總值（GDP）為45兆（台幣約203.3兆），年增率增長6.3%；其中，第一季年增率增長6.4%，第二季則增長6.2%，創下 27年來新低。不過，從整體來看，大陸上半年的國民經濟仍運行在合理區間，依照平穩的狀態持續發展中。

大陸國家統計局15日公布上半年生產總值，數據顯示，第一季和第二季的年增率翻別增長6.4%、6.2%。若分產業看，第一產業增加值為2.3兆元（台幣約10.4兆），年增率增長3%；第二產業增加值17.9兆元（台幣約81.1兆），增長5.8%；第三產業則增加24.7兆元（台幣約111.7兆），增長7%。

此外，統計局指出，近期面對複雜的國際、國內形勢，地區各部門認真落實黨中央國務院決策部署，堅持穩中求進工作步調、新發展理念、推動高質量發展、供給側結構性改革為主線、深化改革開放，並且落實「六穩」工作，讓經濟運行繼續保持在合理區間，平穩地發展。

▲中美貿易摩擦升級讓大陸上半年經濟受影響。（圖／路透）

據《路透社》報導，在內外環境的困境下，大陸二季度經濟增速降至6.2%，創下新低，不過6月份的工業、投資及消費表現遠超過預期，顯現出經濟整體運行在平穩區間的訊號；此外，隨著前期支持政策逐漸落實，大陸經濟有望在下半年回穩。

此外，中信集團前董事長王軍指出，第二季度回落的主要原因包括中美貿易摩擦升級、全球經濟減速、宏觀經濟政策邊際上有所收緊，以及市場主體預期發生微妙改變等等，「下半年雖有望回穩，但增長壓力仍然較大，有可能在預期增長區間的下沿回穩，因此不要抱太高的期望。」

王軍強調，市場再度到了悲觀的時刻，必須看到經濟運行中的亮點，「未來應該淡化對經濟增速的過度關注，並且適度增加政府投資、增加地方專項債發行、貨幣政策保持總量穩健，繼續強化對民營小微企業的支持。」