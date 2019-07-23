贈票╱風靡全台Animal Life特展 驚豔你的想像

App小組／活動報導

▲2019暑假，來Animal Life展跟著動物們一起瘋狂!（圖／主辦單位提供）

你今天做瑜珈了嗎？來自日本的一流原型師-朝隈俊男，親手打造一系列栩栩如生的擬人化動物公仔，在台灣發行的Animal Life系列《狗瑜伽大師》、《愛睏》、《翻滾吧！白眼》、《Baby Hug 愛抱抱》、《狗舞蹈大師》、《祈》、《狗瑜珈寶寶》、《貓瑜伽大師》、《貓瑜珈寶寶》，每一彈都深受粉絲喜愛。2019首次大型主題式展覽將在台北華山1914文化創意產業園區展開，各種動物們也都蠢蠢欲動，組成全場逾30個拍照點，保證療癒又好拍，絕對值得所有公仔迷的期待，快來星光雲下載App抽起來！

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▲朝隈俊男老師蒞臨現場化身「功夫大師」一刀揭曉全新作品。（圖／主辦單位提供）

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在台特別首次曝光新展間，手持武器劈開背板，在隆重的音樂下呈現「功夫大師」作品，看到多隻動物擺著專業的功夫姿勢，精緻程度直接看見神級動物大師的威嚴。會後更親民的介紹展場與作品，分享他對於每件作品的想法，以及想傳達的理念，喜歡朝隈俊男的粉絲要趕快下載星光雲App，就有機會免費抽展覽門票，千萬不要錯過！

▲絕版大師工藝與各項經典展件亞洲首次展出。（圖／主辦單位提供）

✦動物也瘋狂 朝隈俊男のAnimal Life

▸活動時間： 7/23 11:00起至7/27 23:59止

▸展覽時間： 即日起至9/15 10:00 - 18:00 (17:30停止售票及入場)

▸展覽地點： 華山1914文化創意產業園區 東2D館 (台北市中正區八德路一段1號)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽動物也瘋狂展覽門票」，填留資料，馬上行動！





◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 7月23日至7月27日2359止。

◎得獎獎項： 動物也瘋狂展覽門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~