美國批准對台685億天價軍售　大陸國防部「強烈聲明」回應

▲M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

美國國務院批准一項價值約22.2億美元的對台軍售案，包括M1A2坦克、刺針防空飛彈等武器裝備，美國防部已就此通知國會。大陸軍方對此表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

根據大陸國防部聲明，「台灣是中國不可分割的一部分。中方堅決反對美國售台武器的立場是明確的、一貫的。美方的錯誤行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八•一七」公報規定，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定。

大陸國防部聲明，「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中方敦促美方信守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述售台武器計劃，停止一切形式的美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係造成進一步損害。中國軍隊有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂行徑，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權安全和領土完整」。

▲刺針飛彈示意圖。（圖／翻攝國防部軍事新聞通訊社）



除了大陸國防部回應之外，大陸國台辦發言人馬曉光日前則回應，「引火燒身，自食惡果」，此舉干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定，我們堅決反對」。

大陸媒體則評論，如果美國國會不在未來30天內否決這一提案，這筆軍售案就將極有可能最終落地，由於這筆軍售案包含了M1A2主戰坦克和刺針防空飛彈等先進武器，所以其本該引起大陸的重視，但大陸大部分媒體都在以戲謔的口吻報導此事，稱台灣是被人當了冤大頭，這些武器壓根不值這個錢云云，實在令人覺得有些匪夷所思。