長髮白皙萌妹為開坦克！2月增肥10公斤太陽暴曬　「大變樣」網驚呆

▲劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

記者鄭思楠／綜合報導

從白皙靚麗的超萌正妹到飽經風沙的坦克女兵，訓練基地的硝煙風沙見證著女坦克手劉姝杉的蛻變。但她並不後悔，為了努力增加食量和訓練量，不僅剪掉了心愛的長髮，還增加了20斤的體重，皮膚越來越黑，變成了修得了戰車、抬得動電瓶的坦克女兵。

68天前，這支大陸陸軍首批99A女坦克手隊伍來到了「朱日和」訓練基地，發現艱苦的條件並不是「危言聳聽」！劉姝杉是第81集團軍某合成旅的一名女坦克車長，駐訓了2個多月後，曾經白皙的臉，被草原戈壁強烈的日曬和風沙留下了不一樣的色彩，「我經常躺在被子裡想，原來是什麼樣的，就經常看原來的照片，覺得那個時候真的挺好看的。」

說起自己的變化，她忍不住落下了眼淚，「哭是激動的那種，因為覺得能來部隊，大家都是做出了很多的犧牲都一樣，沒什麼好哭的。」

▲▼曾經的劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

不過劉姝杉並不後悔，「現在我覺得我什麼時候最美？就是站在坦克上，開得很快，讓風吹在臉上，沙子打在臉上，那個時候才最美。」

這些草原女兵們堅持和男兵一樣的訓練時間，一樣的訓練科目，一樣的訓練難度，一起克服了一樣又一樣的困難。另外一個女坦克駕駛員周格格堅定地說，「之前男兵說我們女兵學坦克，就是在玩；我們就是要學好這個專業，來證明給他們看，不是來適應他們的，是來改變他們的。」

回憶起「朱日和」訓練結束後的考核，劉姝杉難忘那天的心情，「我們當時也是既緊張又興奮，緊張是因為怕打不好，興奮期待這一天很久了。」

▼劉姝杉現在已經成為一名坦克女兵。（圖／翻攝自《央視》）