　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

長髮白皙萌妹為開坦克！2月增肥10公斤太陽暴曬　「大變樣」網驚呆

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

▲劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

記者鄭思楠／綜合報導

從白皙靚麗的超萌正妹到飽經風沙的坦克女兵，訓練基地的硝煙風沙見證著女坦克手劉姝杉的蛻變。但她並不後悔，為了努力增加食量和訓練量，不僅剪掉了心愛的長髮，還增加了20斤的體重，皮膚越來越黑，變成了修得了戰車、抬得動電瓶的坦克女兵。

68天前，這支大陸陸軍首批99A女坦克手隊伍來到了「朱日和」訓練基地，發現艱苦的條件並不是「危言聳聽」！劉姝杉是第81集團軍某合成旅的一名女坦克車長，駐訓了2個多月後，曾經白皙的臉，被草原戈壁強烈的日曬和風沙留下了不一樣的色彩，「我經常躺在被子裡想，原來是什麼樣的，就經常看原來的照片，覺得那個時候真的挺好看的。」

說起自己的變化，她忍不住落下了眼淚，「哭是激動的那種，因為覺得能來部隊，大家都是做出了很多的犧牲都一樣，沒什麼好哭的。」

▲▼劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

▲▼曾經的劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

▲▼劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

不過劉姝杉並不後悔，「現在我覺得我什麼時候最美？就是站在坦克上，開得很快，讓風吹在臉上，沙子打在臉上，那個時候才最美。」

這些草原女兵們堅持和男兵一樣的訓練時間，一樣的訓練科目，一樣的訓練難度，一起克服了一樣又一樣的困難。另外一個女坦克駕駛員周格格堅定地說，「之前男兵說我們女兵學坦克，就是在玩；我們就是要學好這個專業，來證明給他們看，不是來適應他們的，是來改變他們的。」

回憶起「朱日和」訓練結束後的考核，劉姝杉難忘那天的心情，「我們當時也是既緊張又興奮，緊張是因為怕打不好，興奮期待這一天很久了。」

▼劉姝杉現在已經成為一名坦克女兵。（圖／翻攝自《央視》）

▲▼劉姝杉。（圖／翻攝自《央視》）

ET快訊
高雲翔、董璇爆離婚！「搶救3億財產」放棄8年妻
郭台銘聲明：為中華民國奉獻的決心永不放棄
韓國瑜「0.1%機率贏了」　館長驚嘆...拱郭台銘脫黨再戰網
租金補貼7/22開始申請！房客、房東約7萬戶受惠最高月領50

關鍵字：坦克,朱日和,99A坦克,劉姝杉,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

長髮白皙萌妹為開坦克！2月增肥10公斤太陽暴曬　「大變樣」網驚呆

5大軍種全參與！解放軍預告「東南沿海大規模演習」　陸媒爆：有針對性

公開「中國第一艘直升機航母」近照　陸網友疑洩密075攻擊艦

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷　大陸北斗衛星趁機「補刀」

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

長髮白皙萌妹為開坦克！2月增肥10公斤太陽暴曬　「大變樣」網驚呆

5大軍種全參與！解放軍預告「東南沿海大規模演習」　陸媒爆：有針對性

公開「中國第一艘直升機航母」近照　陸網友疑洩密075攻擊艦

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷　大陸北斗衛星趁機「補刀」

竹科工程師忙翻天　約砲完忘記匯款...竟收警局傳喚說明

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／謹記朱立倫說要團結　韓國瑜接下午拜會連戰

彭蕙仙／政壇路不平凡的「林飛帆」？

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的兩群人「非韓不投」？

農曆七月出遊別怕！台灣各地鬼月限定玩法　搭惡靈巴士探險去

才剛吃完又餓了？　「纖維質不足」5大症狀

高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

小勞勃道尼「切割鋼鐵人」：我不是我的角色　《復仇者4》告別11年偏離人生

你買了哪些？Supreme春夏最熱門的10件單品　水鑽T、Nike腰包入列

軍武熱門新聞

鋼盔不能防彈！衝擊力就足以撞斷..

陸網友公開近照疑洩密075攻擊..

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號..

5軍種全參與！解放軍預告大規模..

長髮白皙萌妹為開坦克　結果…

殲-20「蜂王」起手式同框4架..

環時：陸遲早採取有限軍事行動

美軍「蝰蛇」活躍近60年號稱戰..

巴國關閉領空　警告印度：把戰機..

席亞洲：台軍買M1A2T對攻台..

共軍東南沿海演習　國防部：嚴密..

前蘇聯核子潛艇　輻射超標80萬..

伍克振首位試飛經國號達9G試飛..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

更多熱門

相關新聞

5軍種全參與！解放軍預告大規模演習

中共國防部昨（14）日主動發布公告，「解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習，此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」大陸官媒《環球時報》分析，此事是由國防部親自對外通報，顯然是大事情，很可能5大軍種全都出動。

共軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

殲-20「蜂王」起手式同框4架殲-6

即／耿爽：將制裁出口武器到台的美企

大陸自主研發破冰船「雪龍2」交付使用

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面