鋼盔不能防彈！沒穿透死法更獵奇　網曝阿兵哥戴鋼盔真實作用

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鋼盔不能防彈！衝擊力就足以「折斷頸椎」　網曝阿兵哥戴鋼盔真實作用

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▲▼駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲其實鋼盔根本沒有防彈的作用，但是為什麼還是要戴鋼盔呢？（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

當兵是台灣絕大多數男性都經歷過的經驗，其中鋼盔更是軍旅生涯中，不可或缺的重要裝備之一，但是即使跟鋼盔相處了這麼久，很多人卻不知道，鋼盔其實無法擋子彈，即使子彈沒有穿透，還是會被衝擊力折斷頸椎死亡，那麼為什麼阿兵哥還要戴鋼盔呢？

▲▼美軍的據槍也沒有抵住肩窩。（圖／翻攝自Gung Ho Vids youtube）

▲就算鋼盔擋住子彈，但是衝擊力就足以折斷頸椎。（圖／翻攝自Gung Ho Vids youtube）

鋼盔最早是在一次世界大戰時期，由法國的亞德里安（Adrian）將軍所發明，雖然有防彈的作用，但其實不是很明顯，即使擋住子彈，阿兵哥的脖子也無法承受子彈的衝擊力，尤其是正面射擊的子彈，就以新型的PASGT鋼盔來說，只能抵擋1.1克的物體，以每秒620公尺的速度射擊過來，拿手槍舉例，站在7公尺遠的地方，用一發11.43毫米手槍彈射擊，雖然不會穿透鋼盔，但是阿兵哥的頸椎已經子彈的衝擊力折斷。

▲▼聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲戴鋼盔的目的，其實是為了防砲彈碎片。（圖／記者呂佳賢攝）

那麼為什麼阿兵哥還要戴鋼盔？原理還是要從一戰說起，因為戰場上敵我雙方都在戰壕內互相攻擊，所以修建工事的士兵就會面臨很多危險，戰壕兩邊砲彈爆炸後會產生很多碎片，很容易擊中士兵的頭部，這種致命的威脅，甚至比子彈還大，所以亞德里安將軍才發明了一款新型的鋼盔，用來抵擋砲彈碎片。

參考影片：真實戰場上，鋼盔根本防不住子彈，為何還要求士兵一定要戴？

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關鍵字：鋼盔,子彈,砲彈,一戰,頸椎,防彈,軍武,國際軍武

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