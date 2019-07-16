竊取74件北韓軍事機密！　日駐韓大使館自衛隊軍官被遣返回國

▲ 日本軍官竊取南韓軍事機密。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

二戰徵用工案判決點燃日韓貿易戰，兩國關係日漸惡化之際，南韓媒體《東亞日報》16日獨家報導，駐守日本駐南韓大使館的自衛隊領官階級軍官涉嫌竊取74件南韓國軍情報司令部前幹部及北韓相關組織所提供的軍事機密，已被強制離開南韓。

《東亞日報》指出，南韓檢方2018年起訴國軍情報司令部前幹部等人，與國家情報院協商後，認為有必要將一名日本軍官根據《維也納外交關係公約》列入「不受歡迎人物」（Persona non grata），並透過外交部轉達日方；日本政府了解此案後快速促該軍官回國。另一名涉案程度較低的軍官則在收到韓方警告後，6月出境南韓。

據檢方說法，2名涉案日本軍官2013至2017年間自國軍情報司令部前幹部H及身為脫北者的北韓相關團體負責人L手中分別取得54及20件情報司令部內部文書，為此支付他們2320萬韓元（約新台幣61萬元）的費用。

根據判決書，日本軍官取得的3級機密文書標題為「（北韓）咸鏡南道及平安南道地區飛彈儲存設施位置及儲藏量」、「北韓雇用外國飛彈技術員」、「北韓開發彈道飛彈潛艇」、「對北韓經濟制裁項目偷渡動向」。

另一方面，涉嫌洩密的H及L於1月一審分別被判4年及2年徒刑，後者得緩刑3年。由於此案涉及國家安保問題，法院並未公開判決書；抗訴審判決結果預計本月24日出爐。