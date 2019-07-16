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義大利極右派私藏「空空導彈」　警方還查獲大量步槍+納粹匾額

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▲▼義大利警方破獲一枚空對空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利警方破獲一枚空對空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

 軍武中心／綜合報導

義大利北部的警方日前拘留了3名男子，其中1人還與新法西斯主義的意大利政黨有關，並發現他們藏有大量自動突擊步槍、導彈和納粹符號的盾牌及匾額。據了解，遭扣押的是一枚空對空導彈「Super 530D」。

據《美聯社》報導，杜林警方經過一年的調查，15日在意大利北部各城市的極右組織中查獲了武器，並逮捕了3人，其中包括50歲的法比奧·德爾·貝爾吉奧洛（Fabio Del Bergiolo）。他是前海關反詐欺檢查員，曾在瓦雷澤選區代表參議院參加極右派政黨「Forza Nuova（FN）」。

▲▼警方破獲大量武器（圖／翻攝杜林警局官網）

▲警方破獲大量武器（圖／翻攝杜林警局官網）

警方不僅在義大利北部帕維亞附近的一個機場查獲了一枚法國製的導彈，更在貝爾吉奧洛家中發現9支突擊步槍、1支衝鋒槍、7支手槍、3支霰彈槍、20把刺刀、近千枚彈藥及帶有納粹記號的彈藥和古董納粹匾額、盾牌。

據了解，這枚導彈是「Super 530D」，是R530的進化版，最大射程30-35公里，最大速度4.6倍音速，使用高度25000米，最大過載20g，制導方式半主動脈衝雷達。「Super 530D」出現之後和麻雀飛彈還是有差距，繼續改進，最終版本530D最大速度5倍音速，最大過載30g，最大射程40公里，和同時代麻雀飛彈比較接近。

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關鍵字：納粹,義大利,杜林警方,Super 530D,導彈,新法西斯主義,國際軍武

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