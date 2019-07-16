中華郵政發行敖幼祥珍藏版郵摺、花蓮縣郵票2種　欲購從速

記者王兆麟／花蓮報導

台灣漫畫界長青樹敖幼祥身兼花蓮縣觀光文化大使與花蓮郵局合作，15日發行「動漫大師敖幼祥40週年限量珍藏版郵摺」，限量2,000份每份均有流水號管制，凡於7月31日前訂購郵摺1份者，加贈敖幼祥手稿明信片1張，限量500張，送完為止。



此外，花蓮郵局亦安排7月21日假花蓮火車站推出「動漫大師敖幼祥40周年創作紀念」臨時郵局，現場購買郵摺可獲得敖親筆簽名。花蓮郵局局長張淑霞說，本月31日前訂購，加贈敖老師手稿明信片一張，限量500張，一次電話訂購10本，就送簽名漫畫書一本，每人限送一本。

為了行銷花蓮、行銷台灣，花蓮郵局局長張淑霞一行三人日前也來拜會縣長徐榛蔚，張淑霞帶來8月底即將發行「寶島風情」-花蓮縣郵票，包含6元、12元兩種票價共四款，郵票風景包含花蓮縣花東縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟及太魯閣燕子口等，要讓全世界看見台灣花蓮。

縣長徐榛蔚表示，花蓮奇景全世界有目共睹，但是花蓮也具有許多人文文化風情，如原住民多元文化、國際石雕藝術節，以及花蓮亦爭取到109年全民運動會賽事，花蓮各式運動選手也是在地人文景色，徐榛蔚建議中華郵政可參考多方資訊，讓在地好風光都能行銷宣傳出去，要讓世界看見花蓮、看見台灣。

「動漫大師敖幼祥40週年限量珍藏版郵摺」定價新台幣299元整，即日起可前往花蓮縣內各郵局購買。相關詳情洽詢電話（03）8338698。