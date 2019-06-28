吳宏謀接郵政董座！交接典禮曝「人生的劇本很難偷看」

▲前交通部長吳宏謀（右一）接任中華郵政董事長。（圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

中華郵政公司5月爆發智慧物流園區招租案爭議，董事長魏健宏、總經理陳憲着24小時內接連下台，交通部次長王國材代理董事長一職僅43天，交通部前部長吳宏謀今（28）日正式就任董事長一職，交接典禮由交通部常務次長祁文中監交，於9時30分在中華郵政公司金山大樓10樓大禮堂舉行。至於先前卸任交通部長時說想休息，今又接任，吳宏謀表示，「人生的劇本很難偷看」。

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▲吳宏謀接任中華郵政董事長，交通部政務次長王國材說「你們得到一個部長級的董事長」。（圖／記者張一中攝）

吳宏謀是前交通部部長，2018年7月16日接替賀陳旦接任交通部部長，但上任僅139天就因普悠瑪翻車事故請辭下台，成為史上任期最短的交通部長。祁文中致詞時表示，王國材次長雖然代理期間只有1個月12天，但同時間交通部有發生很多重大事情，走訪各個基層關心，也發揮特點；吳宏謀董事長則有相當好的跨領域經驗、管理專長，能讓中華郵政2萬6千多個同仁能得到滿足感。

王國材曾代理中華郵政董事長10個月11天，這次回鍋董事長僅43天，更引徐志摩再別康橋所提的「悄悄的我走了，正如我悄悄地來」。他說，有很多同仁還不知道董事長是王國材、就直接跳到吳宏謀，但很替郵政公司同仁開心，「你們得到一個部長級的董事長」，更幽默說道，「希望短期不會再代理（郵政公司）董事長了，至少等吳宏謀當很久我再來接」。

▲中華郵政董事長交接王國材（左一）卸任吳宏謀（右二）接任。（圖／記者張一中攝）

王國材說，他跟吳宏謀年輕就認識，雖然沒什麼荒唐的歲月，但兩人相處得很好，肯定吳宏謀為人處事、專業及執著，都值得他學習，從前他在擔任交通局長時、吳宏謀是工務局長，交通局候車亭太醜，吳還會直接拆掉站牌，讓他曾接到申訴電話，但他也力挺表示「站牌真的不好看」，後來做了很多改革。

王國材說，原本這次回鍋要「走進基層」，因此編了很長的表，要去基隆、宜蘭郵局，沒想到本周就發生長榮罷工，還來不及到宜蘭郵局。他認為，中華郵政董事長公司就基層問題應去了解、解決，期許123年的郵政公司「老人家也要有新改變」，包含數位轉型、郵務、儲匯、壽險等，還有世代交替課題，讓年輕員工有機會順利接棒很重要。

吳宏謀說，卸任交通部長半年期間已經自我調適，郵政公司是百年老店，從以前就是用誠信服務獲得大眾的信賴，未來會朝這個方向穩健發展，還要加入新的思維，像是異業結盟、新的商業模式，以比較多元的方式經營，還要提升效率品質。

吳宏謀表示，未來朝智慧物流方向前進，像是郵政、儲匯、壽險都會朝數位金融努力，郵政公司有很大的資產，要怎麼善用跟活化，要善盡社會責任，在人力調配允許之下能照顧弱勢、長照、偏鄉關懷獨居老人，這也是蔡總統跟蘇院長關心的國家政策，未來他將全力以赴。有人問他為什麼又回來接任，他說，「人生的劇本很難偷看，郵政公司很多業務也不算陌生，回到交通團隊雖然壓力很大，但還是很開心，希望大家都能支持我。」

吳宏謀現年64歲，國立中山大學海洋環境及工程學系博士，1979年公務人員高等考試土木工程類科及格，歷任高雄市政府工務局下水道工程處科長、副處長、處長、高雄市政府工務局副局長、局長、高雄市政府秘書長、副市長、顧問、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員、台灣港務股份有限公司董事長、交通部部長等職務。