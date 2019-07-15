日本發烈風警報！輕颱丹娜絲將生成　氣象局曝路徑變數：不排除發海警

▲熱帶低壓持續增強中，最快周一生成今年第5號颱風「丹娜絲」。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於鵝鑾鼻東南東方1500公里的熱帶性低氣壓，持續增強並往西北西方向移動，日本氣象廳已對此發布烈風警報，代表離颱風等級已經不遠。中央氣象局表示，最快周一晚間就有機會生成今年第5號颱風「丹娜絲」，但未來路徑仍有變數，以周四、五距離台灣最近，若更靠近台灣，不排除會發布海上颱風警報。

氣象預報員張承傳表示，輕颱「丹娜絲」最快周一晚間有機會生成，但以周二生成的機率較高，目前距離台灣鵝鑾鼻東南東方約1500公里，未來將通過巴士海峽進入南海，之後朝廣東方向前進。

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▲準颱風丹娜絲未來路徑變數大，若太平洋高壓減弱幅度多，路線會較接近台灣，氣象局也不排除發布颱風警報。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，該熱帶系統對台灣天氣的影響程度、降雨強弱主要取決於太平洋高壓強弱，若高壓減弱幅度多，路線就會比較接近台灣，不排除會發布海上颱風警報；若減弱沒那麼多，相對會偏更南邊，但目前路線變數仍大，將持續觀察。

▲受到大低壓帶影響，周三起東半部、南部先變天轉雨，準颱風丹娜絲以周四、五影響最劇。（圖／記者屠惠剛攝）

受到大低壓帶接近影響，台灣附近水氣增多，周三起，東半部及南部地區將率先轉為有短暫陣雨的天氣，花東要注意大雨發生。

該系統以周四、五距離台灣最近，東半部、南部降雨時間將拉長並有局部大雨發生機率，整體雨勢預計持續到周末，至於中部以北地區，在這段期間出現午後雷雨的機率也會提高。