影片曝光！保時捷北宜逆向撞貨車　「開太慢」違規超車悲劇了…網：療癒

▲「紅色保時捷」北宜逆向撞大貨車，車頭彎曲嚴重變形。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

新北市新店區北宜公路14日清晨6時許發生車禍意外，35歲陳姓男子駕駛一輛紅色保時捷準備前往宜蘭，不料卻在北宜公路48.2K處疑似打滑失控，衝到對向車道迎面撞上一輛大貨車，導致保時捷駕駛座嚴重變形、引擎蓋隆起彎曲；貨車的保險桿也被撞斷，所幸2輛車的駕駛送醫後沒有大礙。

其實早在14日清晨5時許、車禍發生前1小時，就有網友在臉書發文感嘆，一輛保時捷在北宜開得非常快，不料沒有多久，保時捷就發生車禍，逆向與一輛貨車相撞，前座車門壓到變形，貨車保險桿也差點被撞掉。救護人員及時趕到現場，將受困的駕駛救出送醫，所幸駕駛只有輕傷，已經出院回家休息。

▲保時捷最後失控撞上大貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網友在臉書分享目擊保時捷逆向超車的畫面。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

警方調查，保時捷駕駛14日從台北出發前往宜蘭，而超商貨車則是準備經北宜前往台北，不料保時捷卻在48.2K處時因為超車失控、衝到對向車道，雙方駕駛來不及反應就撞在一起了。警方到場進行酒測後，發現雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因、賠償問題仍待進一步釐清。

據悉，發生車禍的這輛保時捷，引擎擁有295匹最大馬力、最大扭力也有34.7，只要花6.1秒就能加速到時速100，新車價上看400萬元起跳。名車維修業者邱先生表示，這輛保時捷的前保桿、左前葉、前桿、左前門及前擋玻璃可能都有破損，維修費用可能會高達百萬。

網友看了影片後紛紛留言說：「想越級打怪啊，還逆向超車」、「貨車真的好倒楣，又有一段時間無法工作了」、「繼續超車啊，終於悲劇了齁」、「超跑逆向唉，撞爛剛好」、「這種對方全責的情況下，撞爛這麼貴的車其實蠻爽快的」、「沿路逼車、蛇行、逆向，看到這個畫面真的很療癒。」

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