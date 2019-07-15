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竹科工程師忙翻天　約砲完忘記匯款...竟收警局傳喚說明

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▲IG、手機（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲檢方調查發現，OL主動約工程師到他家，事後還傳了帳戶要求對方付款。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

工程師被約砲，卻因太忙忘記匯款挨告性侵！一名竹科工程師，與年輕OL相約炒飯，事後卻收到警方傳喚說明，控告他性侵，由於檢方發現，是OL主動邀約，事後的確也傳LINE要錢，認定2人為約砲沒付錢，再加上沒有其他證據，因此工程師獲不起訴處分。

這名年輕OL指控，2019年春假期間，任職於竹科的工程師呂男打電話和她聊天，2人相談甚歡，OL便邀請呂男接著到他家小酌續聊，沒想到，呂男竟不顧她反對，對她性侵得逞。

被傳喚說明的工程師呂男完全狀況外，他表示，那天是OL主動私訊他，表示很久不見，要見面聊聊，順便「戰」一回合，當晚2人也聊得很開心，還喝了點小酒助興，接著他在沙發上滑手機醞釀情緒，但OL就有點不滿說「為什麼不理她」，然後就奪下呂男的手機、主動撫上他的下體撲了上去，2人也順起自然的嘿咻起來。

不過，OL事後有跟他要錢，還傳了銀行帳戶給他，只是因為自己工作太忙，一時間忘記匯款，沒想到，接著就收到警局通知做筆錄。

OL向檢方表示，是自己主動約呂男到家裡作客，問他何時到，呂男回答「馬上」，後來的確聊天、滑手機，但她表示，自己靠過去呂男身邊看他的手機，接著衣褲就被脫了，然後就被性侵，她感覺過程的時間很短，只有一下下，事後呂男就自己搭車回家。OL表示，呂男違反她的意願，發生關係前自己並未答應，也沒有約定要多少錢，若有的，也不會告他了。

檢調勘驗2人line對話紀錄發現，OL：「那麼愛做愛，她滿足不了你不如換人」、「隨時都可以」、「就不會問我要做愛喔」、「我只想抱住你」等語，OL告知地址後，呂男即快速前往OL家，事後OL傳銀行帳戶給呂男，並表示「不給錢是嗎？」、「欺人太甚、擺明耍我嗎？」

檢方認為，OL主動約對方炒飯，只是呂男未依約付錢，且案發時除了他們2人，無其他人證，更無他積極證據可證明OL遭性侵，因此做出不起訴處分。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：約砲,性侵

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