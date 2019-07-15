高雄草衙道包廂有「保齡球道」超狂！　2小時要價9900元求婚聚餐都包辦

▲高雄草衙道保齡球館「滾吧」內有私人球道VIP包廂。（圖／高雄草衙道提供，以下同）

記者蔡惠如／高雄報導

主打購物結合娛樂的高雄草衙道，除了大家所熟知的鈴鹿賽道樂園外，近期也加強館內的休閒娛樂，針對南台灣夏日豔陽，提供室內遊戲與運動的選擇，其中以夜店風保齡球館為特色的「滾吧」，更設有高雄地區唯一的保齡球VIP包廂，房間裡一共有4個私人球道，2小時「包場」要價9,900元，浪漫的燈光與私密的佈置，有10對以上的情侶在此求婚成功。

▲暑假許多民眾為躲避南台灣豔陽，會選擇室內活動，滾吧客源穩定，受年輕人喜愛。

健身工廠旗下的娛樂品牌「滾吧保齡球館」，從一開始就進駐高雄草衙道至今，成為許多年輕族群的休閒選擇，夜店風格的設計帶點華麗氣氛，皮製的沙發椅加上暗色的燈光，兼具放鬆與運動的氣氛，另外一個特色是擁有高雄唯一「保齡球道包廂」，平日只要花8,400元便可包場。

▲裝潢採夜店風格，與許多保齡球館不同。

其VIP包廂在館內最底端的私人空間裡，擁有4個球道與兩個圓形沙發區，還有專屬的球架與舒適的沙發，靠近牆邊還有酒吧般的高腳椅座位，最多可容納30人，無論是想聚餐、開派對，甚至是求婚也都很不錯，業者表示已經有10多組情侶在裡面求婚成功。

▲保齡球道內的私人包廂，無論姿勢多醜打多爛都不怕被人看見啦。（圖／記者蔡惠如攝）

分為平日與假日收費，分別為2小時8,400元與9,900元，據悉有許多明星都來辦過派對，包括梁文音、嚴爵與毛加恩等，甚至台灣邦交國吉里巴斯總統來參訪時也有體驗。

除了超狂的包廂外，高雄草衙道也有室內籃球場與直排輪場地，並提供專屬教學課程，不需頂著大太陽，單人僅需花百元以內，便能在館內運動，而7／15也重新開幕VR虛擬實境專區，內有超過40款最新的VR遊戲，最多也能支援4人連線對戰。